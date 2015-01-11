Чемпионы по спортивной и художественной гимнастике проведут благотворительный мастер-класс в Челябинске

27 февраля в Челябинске, на площадке спортивной школы олимпийского резерва № 4, чемпионы по спортивной и художественной гимнастике поделятся с юными спортсменами своим опытом и мастерством. В мероприятии примут участие чемпионка мира и Европы Александра Солдатова и серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Стретович. Помогать им будут тренер высшей категории Андрей Телицын и тренер из Европы Мария Новикова.Чемпионы проведут мастер-класс как для юных гимнастов, так и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В школе олимпийского резерва также занимаются дети с интеллектуальными нарушениями, а Федерация проводит занятия по гимнастике для детей с нарушениям слуха. После двухчасового мастер-класса состоится автограф- и фотосессия. Все вырученные средства пойдут на помощь детям в челябинский благотворительный фонд.Вход на мастер-класс для зрителей свободный с соблюдение масочного режима, для спортсменов – по записи через приложение.Все желающие помочь нуждающимся детям могут пожертвовать наличные средства в день проведения мастер-класса, а также перевести по реквизитам: по номеру телефона +79634613632 или номеру карты 4817 7600 8740 8799 (Екатерина Геннадьевна К.) с пометкой "Благотворительный взнос".