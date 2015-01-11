Четверть южноуральцев недовольны графиком работы детских садов

Далеко не все жители Челябинской области довольны графиком работы детских садов. К такому выводу, проведя опрос населения, пришли специалисты платформы HeadHunter.

График работы детского сада устраивает 84% респондентов с детьми, еще 26% считают его неудобным.

«28% южноуральцев сказали, что сменили место работы, чтобы забирать и отводить ребенка, 5% — сократили количество рабочих часов. 55% респондентов утверждают, что им ничего не пришлось менять»,

— сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

Почти все респонденты в Челябинской области отдали своих детей в государственные садики — 89%.

Частные детские сады посещают малыши лишь 3% опрошенных.

Еще 9% ребят вообще не ходят в садик.

Как правило, отводят в садик и забирают детей из садика мамы (87%). Гораздо реже это делают папы (64%) или другие родственники (19%).

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/26-yuzhnouraltsev-nedovolny-grafikom-raboty-detskikh-sadov/