Чего хотят уральские мужчины – опрос

Деньги и подарки военной тематики (тельняшки, фляжки и т.д.) хотели получить по 30% мужчин, проживающих на территории Уральского федерального округа. Второе место среди самых желаемых подарков на 23 февраля – алкоголь и носки. При этом 40% мужчин УрФО не готовы потратить на подарки к празднику ни копейки, среди женщин таких экономных – 30%.

Список наиболее популярных подарков у мужской половины населения округа оказался вдвое короче, чем у женской. Уральские дамы планируют подарить алкоголь и деньги – по 24% опрошенных, подарки с армейской символикой – 14%, каждая десятая подарит носки, кружку или бритвенный станок или «что-то нужное человеку». Праздничный ужин или сюрприз готовит 2% опрошенных женщин.

«Женский» бюджет на подарки составит от 1 до 3 тыс. рублей, об этом сообщили 38% респондентов, еще треть не собираются тратить на подарок ни копейки, а каждая пятая планирует уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей. Это в целом совпадает с настроениями мужчин, там тратиться на подарки не готовы 40% опрошенных, треть рассчитывает уложиться в бюджет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, каждый четвертый – до 1 тыс. рублей.

Чтобы рассчитывать на максимальный подарок от уральских женщин, мужчина должен быть надежным и верным. Эти качества как самые ценные в мужчине отметили 22% и 21% респондентов соответственно. Умных мужчин ценят 11% жительниц УрФО, далее следуют хозяйственность (9%), доброта и чувство юмора (по 8%) и смелость и решительность (по 5%). Идеальному мужчине на Урале следует зарабатывать от 60 до 80 тыс. рублей, чтобы содержать семь. Так считает каждая четвертая женщина в УрФО, 21% опрошенных дам считают оптимальным мужским заработком 80 -100 тыс. рублей, а еще 19% – 100-150 тыс. рублей. Сами представители сильного пола оптимальным для себя находят заработок в 80-100 тыс. рублей (так ответили 30% участников опроса), на втором месте – доход в 100-150 и 150-200 тыс. рублей (по 19% опрошенных).

Традиционный вопрос, поднятый в фильме «Москва слезам не верит», о том, должен ли мужчина зарабатывать больше женщины, обнаружил единодушие – большинство и женщин и мужчин встают на сторону Гоши из кинофильма (56% и 52% соответственно). За паритетное наполнение семейного бюджета выступают 16% мужчин и 17% женщин. И примерно треть опрошенных мужчин и женщин считают, что судить о человеке по уровню его доходов нельзя, поэтому мужчина может зарабатывать и меньше дам.

https://dostup1.ru/society/Chego-hotyat-uralskie-muzhchiny--opros_134379.html