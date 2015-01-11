Южноуральцы могут поучаствовать в конкурсе мимиметров

Заксобрание Челябинской области на очередном заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о перераспределении доходов от налога на самозанятых в бюджеты муниципалитетов. С соответствующей инициативой на заседании Госсовета выступил в декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер Подробнее
Роструд напомнил россиянам о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале – текущая завершится не в пятницу, 19-го, а в субботу, 20-го, которая, впрочем, как предпраздничная, будет короткой (рабочий день должен быть сокращен на час Подробнее
В день рождения Дмитрия Менделеева, основателя отечественной метрологии, ФБУ «Уралтест» «УРАЛТЕСТ» запустило конкурс на лучшее изображение мимиметра и название единицы измерения милоты, сообщает Молодежный ресурсный центр.Молодые люди смогут предложить свой вариант того, как может выглядеть мимиметр. Для участия необходимо опубликовать изображение и название единицы измерения милоты в личных аккаунтах в Facebook, Вконтакте, Twitter или Instagram до 19 мая, добавить хэштег #конкурсмимиметров, а «Уралтест» сделает репост публикации во всех своих аккаунтах.Финалисты получат памятные подарки. За первое место — часы настольные с перекидным циферблатом Flip Clock, за второе — предсказатель погоды Storm Glass, за третье — внешний аккумулятор Uniscend All Day Compact. Еще 12 участникам достанутся поощрительные призы.С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.