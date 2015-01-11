Заявки на конкурс «Экспортер года Челябинской области» принимаются до 8 марта

В Челябинской области проходит региональный этап престижного Всероссийского конкурса «Экспортер года». Получить почетное звание могут субъекты малого и среднего бизнеса региона, которые по итогам прошлого года добились наибольшего успеха в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Организаторы конкурса: Министерство экономического развития Челябинской области и Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Конкурс «Экспортер года Челябинской области» проходит четвертый раз, – рассказывает директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова. – В прошлом году, по итогам работы в 2019-ом, награду получили 15 компаний».Среди победителей – «Нейротехнолоджи», которые заняли 2 место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий». Они поставляют инновационную медико-ортопедическую продукцию на рынки США, Евросоюза, в страны Латинской Америки и Австралию. На экспорт отправляется почти 90% всей продукции компании. «Мы участвовали в конкурсе дважды: в 2019 и в 2020 году, и оба раза были победителями в своей номинации, – отмечает директор ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов. – Для нас важно признание и оценка экспертного сообщества, более того победа в конкурсе «Экспортер года Челябинской области», и на последующих этапах, выступает для нас мотивацией ежегодно улучшать финансовые показатели, а также помочь как можно большему количеству людей по всему миру улучшить здоровье! В этом году мы обязательно будем участвовать и надеемся, что нам снова удастся показать лучший результат, несмотря на непростой 2020 год». Конкурс проводится по номинациям:
Экспортер года в сфере промышленности
Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса
Экспортер года в сфере услуг
Экспортер года в сфере высоких технологий
Новая география – номинация для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом.
Прорыв года – к участию в данной номинации приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, которые осуществили экспорт продукции или услуг впервые в 2020 году.
Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с положением и оставить заявку можно до 8 марта 2021 года включительно на сайте exportchel.ru.Победители будут награждены дипломами и призами, среди которых, к примеру, сертификаты на покупку авиабилетов, на обучение деловому английскому языку, на участие в международных выставочно-ярмарочных или конгрессных мероприятиях и другое.Добавим, что с 1 марта стартует региональный этап конкурса «Экспортер года» для представителей крупного бизнеса Челябинской области. Следите за новостями, подробности будут опубликованы на следующей неделе.