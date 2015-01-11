В Челябинской области объявлен высокий уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Челябинской области оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности – с 1 часу 21 февраля до 1 часу 24 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 15 градусов и более.

Оранжевый уровень объявляется при вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба. Три ночи подряд на Южном Урале при прояснении температура будет опускаться до –37 при среднем показателе –28, –31. Днем термометры будут показывать от – 15 до –24 в воскресенье до –26 во вторник. При этом к 23 февраля ветер усилится до 6-11 м/с, при порывах – до 20 м/с, возможны метели.

Также в эти дни синоптики предупреждают об изморози и гололеде на дорогах.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-obyavlen-vysokiy-uroven-pogodnoy-opasnosti_134453.html