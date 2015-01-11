Алексей Текслер присвоил звание «Почетный гражданин Челябинской области» Олегу Митяеву

Губернатор Алексей Текслер наградил званием «Почетный гражданин Челябинской области» уроженца Южного Урала знаменитого барда Олега Митяева. Соответствующее постановление глава региона подписал еще 10 февраля, но с вручением не торопились.

19 февраля Ирина Текслер от имени своего супруга поздравила барда с новым статусом и вручила подарок на юбилейном концерте в Москве. Первая леди Челябинской области отметила, что Олег Митяев — один из самых любимых авторов главы региона.

«Творчество Олега Митяева, конечно, любят все. Он поет для всех и для каждого, но мы на Южном Урале уверены, что больше всех ценим, понимаем и любим творчество Олега Митяева. Я хочу сказать, что он своей малой родине отвечает взаимностью, он тоже очень любит Южный Урал, Челябинскую область. Наши дети учатся в студии Олега Митяева, в студии „Светлое будущее“»,

— отметила в поздравительной речи Ирина Текслер.

Сам Олег Митяев отмечает, что никогда не мог представить себя почетным гражданином Челябинской области, особенно среди ветеранов труда, академиков и многих других выдающихся людей.

«Я даже подумать не мог, что у меня будет такое звание „Почетный гражданин Челябинской области“. В том списке — великие люди и тут внезапно я. Пока я себя не чувствую так, неуютно. Но безмерно благодарен челябинцам за такое звание»,

— резюмирует Олег Митяев.

Олег Митяев родился на Южном Урале, малая родина вдохновляла, вдохновляет и будет вдохновлять барда творить. По его инициативе в Челябинской области была учреждена премия «Светлое прошлое», церемония вручения которой стала уже давней традицией. Награда достается уроженцам Южного Урала, которые прославили регион на уровне страны и мира. Звание «Почетный гражданин Челябинской области» — это достойная благодарность Митяеву за его творчество и любовь к родному краю.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-prisvoil-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-chelyabinskoy-oblasti-olegu-mityaevu/