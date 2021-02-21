С Днём защитника Отечества, дорогие наши читатели и подписчики!

День Защитника Отечества – это не только праздник, посвящённый российской армии и флоту. Понятие Защитника Отечества гораздо шире! Оно вмещает в себя всё то, что позволяет Мужчине проявить свои мужские качества – отвагу, самоотверженность, трудолюбие. Ведь стать настоящим Защитником можно не только при обороне от вооружённого нападения или при спасении утопающего. Стать Защитником, охраняя свою семью. Уважаемые мужчины, хочется пожелать каждому из вас осознать эту миссию – и стать по-настоящему Защитником всего доброго, что встречается на пути!