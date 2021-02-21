На дамбе произошло массовое ДТП

Близится День защитника Отечества, и перед женщинами встает традиционный вопрос «Что подарить?». Носки, бритва или шампунь некоторым кажутся слишком простым вариантом, а качественный набор инструментов или гаджет — очень дорогим Подробнее
Губернатор Алексей Текслер наградил званием «Почетный гражданин Челябинской области» уроженца Южного Урала знаменитого барда Олега Митяева. Соответствующее постановление глава региона подписал еще 10 февраля, но с вручением не торопились Подробнее
Несмотря на то что выходные на этот раз привязаны к празднику, в крупных ТРК региона опять пройдет массовое тестирование на коронавирус. Мы собрали для вас адреса и приводим график работы дежурных бригад медработников Подробнее
Суши, роллы, васаби - еще несколько десятков лет назад эти слова звучали как экзотика. Сегодня ими никого не удивишь. Японские деликатесы доставляют домой или офис, причем разнообразие блюд поражает воображение. Не отстает от конкурентов и ресторан Сушкоф в Челябинске, предлагающий не только суши сеты, но и большой выбор пиццы, горячее, десерты и напитки. Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области с 22 февраля по 7 марта 2021 года – при этом глава региона снял ряд ковидных ограничений Подробнее