Ураган оставил без света 74 населенных пункта в Челябинской области

Все подразделения филиала «Челябэнерго» — филиала ПАО «МРСК Урала» переведены в особый режим работы. На Южном Урале последствия непогоды устраняют 40 бригад, работа продолжится и ночью.

По данным пресс-службы «Челябэнерго», в полночь 24 февраля без электроснабжения в регионе оставались 74 населенных пункта. Локальные нарушения были зафиксированы в Еманжелинском, Чебаркульском, Увельском, Уфалейском, Нязепетровском, Каслинском, Саткинском, Карталинском, Сосновском районах, в Миассе и Копейске. Восстановительные работы ведутся повсеместно, задействованы 120 человек и 56 единиц спецтехники. В пресс-службе уверяют, что ни один социально значимый объект без электричества на время устранения аварий не остается: на эти цели направлено шесть дизель-генераторов.

Энергетики предвидят, что работать придется и в ночь на 25 февраля: прогноз погоды пока неутешителен, в Челябинской области вторые сутки продолжается буран. В случае необходимости «Челябэнерго» рассчитывает на подкрепление от других филиалов МРСК Урала: в регион готовы направиться аварийно-восстановительные бригады из «Свердловэнерго» и «Пермэнерго». Всего по УрФО в готовности находятся 758 бригад электриков.

По информации вице-губернатора Станислава Мошарова, на 8 часов утра большинство аварий устранены: без электроснабжения остаются уже только 26 населенных пунктов. По большей части отключения коснулись частного сектора, многоквартирные дома и социально-значимые объекты задеты по минимуму.

Напомним, с утра 23 февраля в Челябинской области бушует ураган. Особенно сложная обстановка сложилась на юге области. В Нагайбакском, Карталинском и Варненском районе из-за непогоды введен режим ЧС.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/uragan-ostavil-bez-sveta-74-naselennykh-punkta-v-chelyabinskoy-oblasti/