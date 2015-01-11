Челябинская область – в числе «пилотных» регионов по развитию малоформатной торговли

Челябинская область вошла в перечень регионов, где будут в «пилотном» режиме отрабатываться неотложные меры по поддержке малых и средних предпринимателей. По распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина региональным властям рекомендовано оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.В целом для развития розничных и оптовых рынков, мобильной торговли регионам и муниципальным образованиям необходимо устранить излишние административные барьеры, также рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество ярмарок и торговых объектов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продаёт продукты собственного производства и ведущим личное подсобное хозяйство.Минэкономразвития Челябинской области сформировало проект дорожной карты по развитию малоформатной торговли в регионе. Существенная часть мероприятий, включенных в нее, посвящена формированию нормативной правовой базы. В ней найдут отражение совместные инициативы правительства, Законодательного Собрания области, муниципалитетов, общественных, деловых объединений, бизнеса и контрольно-надзорных органов.Сведения об этой работе представляются в минпромторг России, который в свою очередь готовит итоговый доклад в Правительство РФ.