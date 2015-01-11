Челябинские производители и ритейлеры продолжают включаться в работу по сдерживанию цен на продукты первой необходимости

К федеральным соглашениям о снижении и поддержании цен на сахар-песок белый и масло подсолнечное присоединились 4 южноуральских производителя масла, занимающие более 95% рынка (производители сахара на территории региона отсутствуют), 8 крупных оптовых компаний, 4 региональные торговые сети, включающие более 250 торговых точек, и порядка 80 несетевиков. В них цены на эти социально значимые товары находятся в пределах допускаемых соглашениями значений: 46 и 110 руб. соответственно.Для контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами параметров соглашений министерство экономического развития Челябинской области совместно с муниципальными образованиями еженедельно мониторит уровень цен на социально значимые товары. В случае выявления фактов их превышения информация направляется в контрольно-надзорные органы.
В целях координации проводимой работы проведены установочные совещания с предпринимателями, главами муниципальных образований региона, представителями УФНС России по Челябинской области и УФАС. Налажено взаимодействие с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат).
Официальную информацию о присоединившихся к соглашениям можно посмотреть на официальном сайте минпромторга РФ.
Напомним, ранее заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук призвал муниципалитеты активнее выстраивать диалог с предпринимателями на местах и подключать бизнес к работе по сдерживанию цен.