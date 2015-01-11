В ВОЗ назвали нескорые сроки окончания пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения назвала срок окончания пандемии коронавируса – по словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, это произойдет только в начале 2022 года.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», – заявил чиновник ВОЗ.

По словам Клюге, сам вирус никуда не денется, и заболевания будут фиксироваться по-прежнему, однако они не будут носить массового характера, поэтому в мире исчезнет необходимость в разного рода ограничениях. При этом чиновник подчеркнул, что его слова носят характер прогноза в связи с существующим развитием ситуации.

На 24 февраля с начала пандемии в Челябинской области переболели коронавирусом 51 тыс. 334 человека, и с каждым днем количество новых случаев становится меньше. Так, за минувшие сутки в регионе их зафиксировано 218.

https://dostup1.ru/medicine/V-VOZ-nazvali-neskorye-sroki-okonchaniya-pandemii-COVID-19_134558.html