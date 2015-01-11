2021-02-25YEKT06:00:00 | Губерния На Южном Урале прошли соревнования по ездовому спорту Источник: Администрация Верхнего Уфалея









В минувшие выходные в Верхнем Уфалее прошли соревнования по ездовому спорту. Это один из видов гонок, в которых спортсмены преодолевают дистанции с помощью тягловой силы собак. Свое мастерство в разных дисциплинах: скиджоринге с одной и двумя собаками, нартах с двумя, четырьмя и шестью собаками, продемонстрировали участники чемпионата и первенства Челябинской области по снежным дисциплинам ездового спорта, а также авторской гонки на собачьих упряжках «Созвездие Гончих Псов: OMmm».В этом году на соревнования заявились 54 спортсмена из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Омской областей и ХМАО, из них 48 основных стартов и 6 детских (от 7 до 12 лет). Участников спортивных состязаний приветствовали и пожелали им легких стартов глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов и заместитель главы Ольга Монина.Серьезные соревнования требуют серьезной подготовки. Кроме официальной регистрации спортсменов, представления ими медицинских документов, выдачи им стартовых пакетов и номеров, особое внимание организатором соревнований, Федерацией ездового спорта Челябинской области при поддержке Министерства спорта Челябинской области и КДМ, ФК и С администрации Верхнеуфалейского городского округа, было уделено ветеринарному контролю главных участников соревнований – ездовых собак. Сбор информации для ветеринара об ездовых собаках, участвующих в гонке, согласно правилам ездового спорта, наличие специальных чипов для идентификации собак, чтобы исключить их подмену, – под строгим контролем ветеринара гонки Софии Валеевой.Многочисленные зрители и болельщики могли пообщаться с пушистыми участниками гонки, покататься в упряжке из хаски, сделать яркие фото на память. Большую помощь в организации и проведении таких зрелищных массовых соревнований оказывают волонтеры: от обеспечения участников жильем до проката и чистки трассы.«В этом году в зимний сезон у нас только одна гонка. Самые главные наши организаторы-помощники – Алена и Иван Попковы; за ними были поиски площадки, договоренности с администрацией Верхнего Уфалея, с полицией, с врачами, очень много важной работы. Также Алена является секретарем гонки и судьей, Иван отвечает за трассу. Ездовой спорт очень мало освещается, в связи с этим, а также по просьбам спортсменов мы задумываемся о проведении и летней гонки – драйленда; пока в поисках подходящей площадки», – рассказывает организатор соревнований Елена Симаченко.Действия участников соревнований строго регламентированы, оценивание состязаний осуществляла судейская коллегия: главный судья Елена Хремина (Омская область) и судьи из Челябинской и Свердловской областей. Состязания по ездовому спорту носят личный характер, и жюри определяет индивидуальные результаты участников. В каждой дисциплине выявлены свои победители.«Мы с моим напарником, сибирским хаски Айсом, из. Копейска. Состоим в Федерации ездового спорта Челябинской области. С Айсом (для него это вторые старты) участвовали в двухдневных соревнованиях по 5,3 км в дисциплине лыжи-спринт одна собака и заняли первое место. Впечатления от соревнований остались хорошие. Организация на высшем уровне, интересная трасса, достойные соперники, много призов, а также уютные домики и живописный лес», – поделилась победитель в своей дисциплине Ольга Лобачева.Отметим, что ездовой спорт – быстроразвивающийся, зрелищный, является доступным средством физического воспитания различных возрастных групп населения, становится отличным средством пропаганды и популяризации ездового вида спорта как одного из видов интеграции человека и животного, в том числе в Челябинской области.







Источник: Администрация Верхнего УфалеяВ минувшие выходные в Верхнем Уфалее прошли соревнования по ездовому спорту. Это один из видов гонок, в которых спортсмены преодолевают дистанции с помощью тягловой силы собак. Свое мастерство в разных дисциплинах: скиджоринге с одной и двумя собаками, нартах с двумя, четырьмя и шестью собаками, продемонстрировали участники чемпионата и первенства Челябинской области по снежным дисциплинам ездового спорта, а также авторской гонки на собачьих упряжках «Созвездие Гончих Псов: OMmm».В этом году на соревнования заявились 54 спортсмена из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Омской областей и ХМАО, из них 48 основных стартов и 6 детских (от 7 до 12 лет). Участников спортивных состязаний приветствовали и пожелали им легких стартов глава Верхнеуфалейского городского округаи заместитель главы.Серьезные соревнования требуют серьезной подготовки. Кроме официальной регистрации спортсменов, представления ими медицинских документов, выдачи им стартовых пакетов и номеров, особое внимание организатором соревнований, Федерацией ездового спорта Челябинской области при поддержке Министерства спорта Челябинской области и КДМ, ФК и С администрации Верхнеуфалейского городского округа, было уделено ветеринарному контролю главных участников соревнований – ездовых собак. Сбор информации для ветеринара об ездовых собаках, участвующих в гонке, согласно правилам ездового спорта, наличие специальных чипов для идентификации собак, чтобы исключить их подмену, – под строгим контролем ветеринара гонки.Многочисленные зрители и болельщики могли пообщаться с пушистыми участниками гонки, покататься в упряжке из хаски, сделать яркие фото на память. Большую помощь в организации и проведении таких зрелищных массовых соревнований оказывают волонтеры: от обеспечения участников жильем до проката и чистки трассы.«В этом году в зимний сезон у нас только одна гонка. Самые главные наши организаторы-помощники –; за ними были поиски площадки, договоренности с администрацией Верхнего Уфалея, с полицией, с врачами, очень много важной работы. Также Алена является секретарем гонки и судьей, Иван отвечает за трассу. Ездовой спорт очень мало освещается, в связи с этим, а также по просьбам спортсменов мы задумываемся о проведении и летней гонки – драйленда; пока в поисках подходящей площадки», – рассказывает организатор соревнованийДействия участников соревнований строго регламентированы, оценивание состязаний осуществляла судейская коллегия: главный судья(Омская область) и судьи из Челябинской и Свердловской областей. Состязания по ездовому спорту носят личный характер, и жюри определяет индивидуальные результаты участников. В каждой дисциплине выявлены свои победители.«Мы с моим напарником, сибирским хаски Айсом, из. Копейска. Состоим в Федерации ездового спорта Челябинской области. С Айсом (для него это вторые старты) участвовали в двухдневных соревнованиях по 5,3 км в дисциплине лыжи-спринт одна собака и заняли первое место. Впечатления от соревнований остались хорошие. Организация на высшем уровне, интересная трасса, достойные соперники, много призов, а также уютные домики и живописный лес», – поделилась победитель в своей дисциплине.Отметим, что ездовой спорт – быстроразвивающийся, зрелищный, является доступным средством физического воспитания различных возрастных групп населения, становится отличным средством пропаганды и популяризации ездового вида спорта как одного из видов интеграции человека и животного, в том числе в Челябинской области. Источник: Администрация Верхнего Уфалея AzAzA 2021-02-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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