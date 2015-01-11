Вести ли ребенка на учебу в мороз? Разъяснения управления образования

Уважаемые родители!

В связи с усилением морозов периодически отменяются занятия в школах. Как это происходит?

В районе 6.00 утра в единую диспетчерскую службу Озерского городского округа (ЕДДС) поступает информация о температуре воздуха на этот час. Если температура воздуха от - 25 градусов и ниже, сотрудники ЕДДС информируют об этом начальника Управления образования. На основании существующей температурной шкалы начальник управления образования принимает решение об отмене занятий.

Температурная шкала

Информация об отмене занятий в школах доводится до населения округа:

- работниками ЕДДС по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55;

- специалистом Управления образования оперативно размещается на официальном сайте Управления образования - www. gorono-ozersk.ru.

Руководителям школ рекомендовано в оперативном порядке предупреждать сотрудника, являющегося в этот день дежурным по школе, об отмене занятий с целью своевременного предоставления информации родителям обучающихся.

Тем не менее, каждый родитель вправе сам решать, вести ребенка на занятия в школу в мороз или нет. Если вы приняли решение оставить ребенка дома, оперативно сообщите об этом классному руководителю или секретарю школы.

Управление образования администрации округа

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46022/