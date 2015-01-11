Фонд продовольствия «Русь» набирает волонтеров для благотворительной акции в Челябинске

Фонд продовольствия «Русь» совместно с X5 Retail Group (сеть магазинов «Пятерочка» и «Перекресток») 13 марта проведут в Челябинске общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». В рамках марафона будут сформированы продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если вы готовы внести свой вклад в развитие благотворительности в регионе, заполните анкету волонтера на сайте.Общегородская «Корзина доброты» при поддержке правительства региона и Челябинской митрополии Русской Православной Церкви состоится в Челябинске в первый раз. 13 марта в торговой сети «Пятерочка» и «Перекресток» будет организован сбор продовольствия – неравнодушные жители города смогут передать волонтерам купленные в магазинах продукты с длительным сроком хранения. 14 марта все товары будут расфасованы в равноценные наборы, которые доставят более чем 250 семьям.«Мы верим в добрые сердца челябинцев. Для подобной масштабной акции нам необходимо участие как минимум 400 волонтеров. Любая помощь будет с радостью принята: автоволонтеры, волонтеры на склад, волонтеры для помощи в магазинах. Конечно, самое ценное в такой работе — слова благодарности от наших благополучателей», — отметила Татьяна Дорохова, руководитель отделения Фонда продовольствия «Русь» в Уральском федеральном округе.За дополнительной информацией просьба обращаться: Анна Калмыкова, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Русь», тел.: +7 (916) 427-16-67, эл. адрес: a.kalmikova@foodbankrus.ru.Для справки:Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них – проект «Корзина доброты» в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», акция «Продукты в помощь» в магазинах «Дикси». С 2013 года Фонд «Русь» принимает денежные пожертвования от частных и юридических лиц на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Несколько раз в год Фонд проводит акции «Продукты в глубинку» для оказания помощи малоимущим пенсионерам в деревнях. Распределение помощи осуществляется через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.