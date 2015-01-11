Аномально холодная погода продолжает властвовать на Урале

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

По данным Челябинского ЦГМС 26-27 февраля 2021 в Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более; в отдельных районах до минус 35-40°.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП.

Убедительная просьба к жителям округа!

· Соблюдайте необходимую осторожность в сложных погодных условиях;

· примите меры к снижению травматизма;

· воздержитесь от выхода на зимнюю рыбалку и, по возможности, от выезда за пределы округа;

· при себе рекомендуется иметь средства связи.

При угрозе жизни или здоровью звоните 112 (для абонентов сотовой связи).