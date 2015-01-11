В музее озерской полиции состоялись «Уроки мужества» для будущих защитников

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин и представитель Общественного совета при УМВД Наталья Алаторцева провели «Уроки мужества» для учеников 24 школы, а также для детей сотрудников градообразующего предприятия «ФГУП ПО «Маяк».

В начале экскурсий Сергей Петрович рассказывал об истории создания праздника, беседовал с мальчиками о мужестве и героизме наших солдат в период Великой Отечественной войны, а также делился воспоминаниями о своей службе в армии и многолетней работе в органах внутренних дел.

Ребята с интересом слушали и знакомились с экспозициями музея, фотографировались на патрульном мотоцикле и посмотрели видеоролик о работе озерских полицейских.

Также общественники поблагодарили ребят за участие в творческих конкурсах, вручили почетные грамоты и сладкие подарки.

Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения, ведь они способствует гражданскому и нравственному воспитанию личности.