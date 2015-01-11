В субботу, 27-го февраля, всё ещё сохраняется морозная погода

27 февраля в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
Днем 27 февраля в южных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.