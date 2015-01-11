К сервису Яндекс.Афиша присоединились новые учреждения культуры Челябинска

В Челябинской области ряд крупных производственных и торговых организаций заявили о готовности подключиться к федеральным соглашениям о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло Подробнее
В «Университетской точке кипения» ЮУрГУ прошел хакатон для студентов QA Assistant. Менее чем за один день команды разработали проекты голосового помощника для горячих линий поликлиник Челябинска на основе технологий искусственного интеллекта. Хакатон для студентов QA Assistant был впервые организован Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий (ОГБУ «ЧРЦНИТ», iТерритория) совместно с Институтом естественных и точных наук (ИЕТН) ЮУрГУ при поддержке мининформа Челябинской области и «Университетской Точки Кипения», сообщает мининформ.Директор Института естественных и точных наук ЮУрГУ, заведующий кафедрой «Прикладная математика и программирование» Алена Замышляева, обращаясь к студентам, отметила важность участия в мероприятии представителей различных направлений подготовки. «Это позволяет каждому студенту внести свой вклад в решение задачи и реализовать себя в проекте».И в процессе интеллектуальной битвы между четырьмя командами наблюдалась интересная тенденция: работая над поставленной задачей, часть участников проявили себя как дата-аналитики, другие – как разработчики, третьи смогли бы успешно составить техническое задание.«Это не первое мероприятие, которое мы проводим совместно с «Точкой кипения» ЮУрГУ. Для студентов это отличная возможность не только прокачать свои навыки, но и попасть на работу в нашу организацию, которая ведет значимые для региона IT-проекты. В дальнейшем мы планируем с проектной командой, состоящей из студентов-участников хакатона, реализовать этот проект и внедрить голосового помощника частично или полностью в работу первой линии поликлиник города Челябинска», – прокомментировал результаты мероприятия заместитель директора ОГБУ «ЧРЦНИТ» Михаил Пичик.Кураторы и руководители iТерритории на всем протяжении хакатона отвечали на вопросы онлайн и наблюдали за работой команд. После разработки проектов студенты презентовали свои проекты экспертной комиссии, в состав которой вошли представители ОГБУ «ЧРЦНИТ», ГБУЗ «ЧОМИАЦ», Института естественных и точных наук, а также кафедр «Прикладная математика и программирование» и «Информационные системы в экономике» ЮУрГУ.По итогам обсуждения и презентаций команд первое место в хакатоне QA Assistant заняла команда «TEAMA» под руководством студента Высшей школы экономики и управления направления «Бизнес-информатика» Константина Елисеева. «Да, было очень здорово! Конечно, побольше бы времени и возможность создания MVP, но всего понемногу. Огромное спасибо!» – поделился впечатлениями капитан команды.Второе место заняла команда Семена Зубкова, студента ИЕТН направления «Математика и компьютерные науки», третье - команда Никиты Овчинникова, студента ИЕТН направления «Прикладная математика и информатика».На церемонии награждения Никита поблагодарил организаторов за проведенное мероприятие. «Для меня это был первый опыт участия в хакатоне. Эмоции остались только положительные!» – рассказал капитан «бронзовой» команды.Часть участников пожелали присоединиться к командам непосредственно перед мероприятием. К приятному удивлению в их числе оказались иностранные студенты из Ирака и Сирии, благодаря которым мероприятие практически обрело международные масштабы.Всем командам-победителям и призерам были вручены дипломы и призы от ОГБУ «ЧРЦНИТ» и «Университетской точки кипения» ЮУрГУ. Остальные участники награждены поощрительными призами.«Участие в хакатоне позволяет студентам внести свой вклад в реализацию социально значимого для Челябинской области проекта, а также повысить свои знания, умения, навыки и востребованность на рынке труда» - прокомментировала Елена Бунова, заместитель директора «Университетской Точки Кипения ЮУрГУ», доцент кафедры «Прикладная математика и программирование» ИЕТН.Ее поддержал Михаил Пичик. По словам представителя iТерритории, такая практика будет очень полезна для всех участников и организаторов мероприятия, а опыт совместной работы над проектами будет продолжен. Так, в начале апреля 2021 года планируется провести открытое мероприятие на площадке iТерритории, где студентов познакомят с руководителями учреждения, а также уже выполненными и актуальными проектами этого года.[gallery] Подробнее
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс» продолжается работа по развитию сферы культуры в регионе. Еще несколько театров присоединились к сервису Яндекс.Афиша, сообщает мининформ.Речь идет о Челябинском государственном драматическом «Молодежном театре» и частном mini театре. Теперь жители и гости города могут приобрести билеты на их спектакли через онлайн-сервис.Попробовать новую возможность можно уже сейчас. Так, в Молодежном театре в начале марта пройдет премьера постановки «Онегин», а в частном театре ожидаются спектакли «Греческий салат» и «Число Х». Ранее, в январе 2021 года, сотрудничество с сервисом Яндекс.Афиша начала Челябинская государственная филармония, положившая начало реализации соглашения между правительством региона и федеральной ИТ-компанией в сфере культуры.«Сервис Яндекс.Афиша – это не только один из способов покупки билетов на спектакли и концерты, но и хорошая возможность для учреждений культуры проинформировать жителей о грядущих событиях. Мы видим высокую заинтересованность как федеральной ИТ-компании, так и культурных организаций в развитии такого сотрудничества», -отметила Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Напомним, министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственный ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» координирует и контролирует реализацию соглашения между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс», подписанного 13 июля 2020 года. Взаимодействие ведется в рамках целого ряда проектов в области культуры, образования, здравоохранения, транспорта и иных сфер общественной жизни. Например, в 2020 году совместно с компанией на региональном портале gosuslugi74.ru был запущен электронный сервис по проверке права гражданина на бесплатный проезд в такси Яндекс Go, реализован пилотный цифровой сервис по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии, ранее был запущен сервис на базе Яндекс.Карты, позволяющий жителям следить за передвижением общественного транспорта, проводится обучение школьников в Яндекс. Лицее.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области