«Росатом» наградил бойцов Челябинского областного студенческого отряда

В Москве прошел VI Слет всероссийский студенческих строительных отрядов атомной промышленности. Среди делегатов были четыре студента из Снежинского и Озерского филиалов физико-технического институтов НИЯУ МИФИ. Все они были отмечены благодарственными письмами Госкорпорации «Росатом», сообщает Молодежный ресурсный центр.Студенты Челябинской области стали одними из первых в России, кто посетил мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание» , открытие которого прошло в рамках слета. Бойцам провели экскурсию по пространству и рассказали о предприятиях и возможностях работы в ГК «Росатом» .После открытия директор по персоналу «Росатом» Татьяна Терентьева от лица руководства компании вручила награды студотрядовцам. Южноуральцы Любовь Лобкова, Владимир Самодуров и Рудамиль Хасанов получили Благодарность, а Татьяна Тихомирова – Благодарственное письмо. Ребята награждены за большие личные заслуги в области развития движения студенческих строительных отрядов, организацию и высокий уровень производительности труда, качественное выполнение заданий, проявленные на объектах капитального строительства атомной отрасли. «Я познакомилась с ребятами из разных регионов страны. Обменялись опытом. Хочу отдельное внимание уделить отношению к нам. Каждый наш вопрос или просьба не остались неуслышанными, организаторы всегда шли навстречу. Понравилась организация, за довольно маленький период времени мы очень много успели. Особенно нереально круто было одной из первой посетить легендарное «СО.Здание». Это огромная честь для меня. Я уверена, что, когда буду в Москве, обязательно побываю там еще раз. Слет подарил мне большое количество впечатлений и новых эмоций. А самое главное понимание того, в каком направлении работать дальше», – делится своими впечатлениями Любовь Лобкова.Также студотрядовцы посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» и сыграли в «The игры» с другими участниками слета.







Источник: Молодежный ресурсный центр