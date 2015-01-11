2021-03-01YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Озерские волонтеры подвели итоги работы В Озерске состоялся круглый стол под названием «Помогать нельзя не помогать» по итогам работы волонтёрских организаций округа в период пандемии. Особое внимание было уделено теме оказания волонтёрской помощи и поддержки людям старшего возраста.

К участию в круглом столе были приглашены представители волонтёрских организаций: ФГУП «ПО «Маяк», Озерского технологического колледжа, ОТИ НИЯУ МИФИ, Всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы», объединения ДТДиМ «СМИК» (Союз молодежных активных команд), САД (Содружество активных детей), «Молодой гвардии», местного объединения «Серебряное волонтёрство», а также специалисты Комплексного центра. Следует отметить, что мероприятие проводилось в рамках реализации регионального проекта «Человек труда – человек созидательный. Развитие форм межпоколенческого диалога».

Перед началом обсуждения от имени главы округа и депутатского корпуса к собравшимся обратился заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Волонтерство – это важный показатель того, насколько эффективно в обществе реализуется гражданский потенциал. Именно добровольчество создает благоприятные условия для проявления гражданской инициативы, особенно среди молодежи. Волонтерское движение призвано помочь не только в работе с людьми старшего поколения, но также и с трудными подростками, гражданами, нуждающимися в социальной опеке. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить успешный опыт волонтёрской деятельности и вместе определить векторы его дальнейшего развития, найти наиболее удачные проекты для взаимодействия.

Следует обратить внимание на то, что по статистике в настоящее время в России проживают 37 млн человек старше 65 лет, которые хотят быть востребованными. И эта цифра говорит о том, что они не должны быть оторваны от социума, и почему важно привлекать активных пожилых людей в различные социальные сферы жизни.

Именно поэтому большую популярность и развитие приобретают Университеты третьего возраста. В Озерске он появился в 2016 году. Об опыте работы университета в Озерском городском округе рассказала заведующая ДК «Строитель», депутат Собрания депутатов Ольга Юминова. Она обратила внимание на то, что университет был создан в первую очередь для общения, обучения навыкам самопомощи, освоения современным информационным технологиям.

Кроме того, университет третьего возраста в период пандемии стал площадкой, на которой пожилые люди, находясь на самоизоляции, начали успешно осваивать не только компьютерную, но и мобильную грамотность. Обучение проводили ребята из «Молодой гвардии», таким образом, развивался диалог между поколениями. Радует то, что сегодня перед пожилыми людьми уже не стоит задача адаптироваться к новым реалиям, а создать самому свое новое будущее, то есть действовать самим.

Важно отметить, что волонтерское движение в округе активно развивается. В 2018 году насчитывалось 13 организаций, сегодня их уже 21.

– Для меня тема волонтёрства очень важная. Я знаком с этой деятельностью ещё с 2008 года, со времени учёбы в ВУЗе по специальности дефектология (факультет «Коррекционная педагогика»). Специалисты этого факультета в обязательном порядке проходили практику волонтёрства, а иногда даже меняли факультет, когда понимали, что эта очень непростая работа. Тогда это направление держалось на энтузиазме отдельных активных неравнодушных людей. Сегодня волонтёрство поддерживается на уровне государства и президента. Я очень рад, что отношение в обществе поменялось практически на глазах, и сейчас это мощное масштабное движение, – подчеркнул участник круглого стола, депутат Собрания депутатов округа Вадим Каримов.

Тему взаимодействия между поколениями продолжил председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. Он рассказал о традициях, структуре, целях и задач ветеранского движения, отметил, что в округе проживают более 29 тысяч пенсионеров, более ста из них одинокие люди. Он подчеркнул, что пожилым людям жизненно необходима помощь и поддержка молодёжных волонтёрских объединений. Особо остро это проявилось в период пандемии.

Одно из направлений волонтёрского движения – это помощь, которую оказывают пожилым людям их сверстники, в нашей стране оно получило название «Серебряное волонтёрство». Понятие «серебряный» волонтер появилось в 2014 году. С целью поддержки волонтеров старшего поколения в 2014 году была создана Ассоциация волонтерских центров под эгидой президента Владимира Путина. Ассоциацией инициирована федеральная программа «Молоды душой», программа реализуется совместно с благотворительным фондом «Память поколений». В Озерском городском округе эта работа началась в 2016 году. Возглавила её заместитель директора Комплексного центра Людмила Денисова. Руководитель местного объединения «Серебряных волонтёров» подчеркнула, что основное внимание уделяется бытовой и медицинской помощи. В своей работе волонтёры руководствуются девизом «Лучше самая малая помощь, чем большое сочувствие».

О том, какую помощь оказывают пожилым людям молодёжные волонтёрские объединения подробно рассказал руководитель волонтёрского центра при ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Мирошкин. Он представил проекты, которые были реализованы в течение года, направленные на объединение людей старшего поколения и молодежи, вовлечение пожилых людей в активную жизнь, их обучение и мотивация. Реализованные добровольцами проекты охватывают множество направлений и видов деятельности, демонстрируют насколько эффективным может быть сотрудничество между поколениями.



По итогам обсуждения волонтёрской деятельности участниками круглого стола была принята резолюция, в которой практики помощи старшему поколению, были признаны успешными. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото Александра Абросимова.





























































Информация предоставлена: К участию в круглом столе были приглашены представители волонтёрских организаций: ФГУП «ПО «Маяк», Озерского технологического колледжа, ОТИ НИЯУ МИФИ, Всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы», объединения ДТДиМ «СМИК» (Союз молодежных активных команд), САД (Содружество активных детей), «Молодой гвардии», местного объединения «Серебряное волонтёрство», а также специалисты Комплексного центра. Следует отметить, что мероприятие проводилось в рамках реализации регионального проекта «Человек труда – человек созидательный. Развитие форм межпоколенческого диалога».Перед началом обсуждения от имени главы округа и депутатского корпуса к собравшимся обратился заместитель председателя Собрания депутатов округаСледует обратить внимание на то, что по статистике в настоящее время в России проживают 37 млн человек старше 65 лет, которые хотят быть востребованными. И эта цифра говорит о том, что они не должны быть оторваны от социума, и почему важно привлекать активных пожилых людей в различные социальные сферы жизни.Именно поэтому большую популярность и развитие приобретают Университеты третьего возраста. В Озерске он появился в 2016 году. Об опыте работы университета в Озерском городском округе рассказала заведующая ДК «Строитель», депутат Собрания депутатовОна обратила внимание на то, что университет был создан в первую очередь дляобщения, обучения навыкам самопомощи, освоения современным информационным технологиям.Кроме того, университет третьего возраста в период пандемии стал площадкой, на которой пожилые люди, находясь на самоизоляции, начали успешно осваивать не только компьютерную, но и мобильную грамотность. Обучение проводили ребята из «Молодой гвардии», таким образом, развивался диалог между поколениями. Радует то, что сегодня перед пожилыми людьми уже не стоит задача адаптироваться к новым реалиям, а создать самому свое новое будущее, то есть действовать самим.Важно отметить, что волонтерское движение в округе активно развивается. В 2018 году насчитывалось 13 организаций, сегодня их уже 21.подчеркнул участник круглого стола, депутат Собрания депутатов округаТему взаимодействия между поколениями продолжил председатель Совета ветеранов Озерского городского округаОн рассказал о традициях, структуре, целях и задач ветеранского движения, отметил, что в округе проживают более 29 тысяч пенсионеров, более ста из них одинокие люди. Он подчеркнул, что пожилым людям жизненно необходима помощь и поддержка молодёжных волонтёрских объединений. Особо остро это проявилось в период пандемии.Одно из направлений волонтёрского движения – это помощь, которую оказывают пожилым людям их сверстники, в нашей стране оно получило название «Серебряное волонтёрство». Понятие «серебряный» волонтер появилось в 2014 году. С целью поддержки волонтеров старшего поколения в 2014 году была создана Ассоциация волонтерских центров под эгидой президента. Ассоциацией инициирована федеральная программа «Молоды душой», программа реализуется совместно с благотворительным фондом «Память поколений». В Озерском городском округе эта работа началась в 2016 году. Возглавила её заместитель директора Комплексного центраРуководитель местного объединения «Серебряных волонтёров» подчеркнула, что основное внимание уделяется бытовой и медицинской помощи. В своей работе волонтёры руководствуются девизом «Лучше самая малая помощь, чем большое сочувствие».О том, какую помощь оказывают пожилым людям молодёжные волонтёрские объединения подробно рассказал руководитель волонтёрского центра при ОТИ НИЯУ МИФИОн представил проекты, которые были реализованы в течение года, направленные на объединение людей старшего поколения и молодежи, вовлечение пожилых людей в активную жизнь, их обучение и мотивация. Реализованные добровольцами проекты охватывают множество направлений и видов деятельности, демонстрируют насколько эффективным может быть сотрудничество между поколениями.По итогам обсуждения волонтёрской деятельности участниками круглого стола была принята резолюция, в которой практики помощи старшему поколению, были признаны успешными. Работа в этом направлении будет продолжена.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-01YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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