Областной турнир «Восточные игры» в третий раз собрал любителей нардов

В Доме дружбы народов Челябинской области 27 февраля прошел Третий Областной турнир игры в нарды «Восточные игры». Его участниками стали представители национально-культурных объединений Южного Урала, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.Традиционные соревнования, которые проводились Домом дружбы народов в третий раз, собрали шесть команд по три человека из Челябинска и Верхнего Уфалея. Свое искусство игры в нарды продемонстрировали Челябинская областная общественная организация «Езидский национальный культурный центр», областной казахский национально-культурный центр «Жакслык», Челябинская областная социально-правовая общественная организация «Азербайджан», Верхнеуфалейское территориальное отделение Областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан», национально-культурная автономия чеченцев «Вайнах», Челябинская областная общественная организация «Башкирский курултай».Участников приветствовали директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус, замначальника управления общественных связей - начальник отдела по национальной политике правительства Челябинской области Андрей Резепин, представители национально-культурный объединений, участвовавших в турнире.«Восточные игры» продолжались более четырех часов: участники играли воодушевленно и боролись за победу в командном и личном первенстве. В зале царила атмосфера дружбы и спортивного азарта. Судили турнир Бадалбейли Эльхан Давуд Оглы и Наиль Камильевич Шайдулин. Жюри отметило, что победы был достоин каждый участник, но игра есть игра!В результате Гран-При (1 место) завоевала Челябинская областная общественная организация «Езидский национальный культурный центр» (председатель Аско Николаевич Алои), команда получила Кубок, большие нарды и диплом победителя. На втором месте - Областной казахский национально-культурный центр «Жакслык» (председатель Юлит Искаковна Байдулетова), им достались нарды и диплом. Занявшую третье место команду Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» наградили нардами и дипломом.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области