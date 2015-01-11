Южноуральцев ждет резкое падение атмосферного давления

В Челябинской области продолжают падать столбики барометров – в ближайшие двое суток погоду на Южном Урале будет определять обширная область низкого и очень низкого атмосферного давления.

Это означает потепление – ожидается до нуля градусов, высокую облачность, небольшие осадки и чувствительное усиление ветра (местами будут отмечаться порывы до 14-15 метров в секунду).

Во вторник-среду, 2-3 марта, атмосферное давление упадет до 727 мм ртутного столба (при мартовской норме 742 мм рт.ст.). В четверг оно немного повысится, но все равно останется заметно ниже нормы.

Среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, равняется в области 734-742 мм рт.ст., в Челябинске – 742 мм рт.ст. В отдельные годы атмосферное давление опускается до 700 мм рт.ст. или повышается до 773 мм рт.ст. В областном центре давление колеблется в пределах 709-773 мм рт.ст.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdet-rezkoe-padenie-atmosfernogo-davleniya_134738.html