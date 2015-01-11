Южноуральский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по спортивному ориентированию

С 22 по 28 февраля в эстонском городе Кяэрику состоялось первенство мира по спортивному ориентированию. Южноуральский спортсмен Артемий Дорма завоевал бронзовую медаль первенства в дисциплине лыжная гонка спринт.«Перед спринтом я сильно переживал, и эти нервы буквально не давали телу что-то делать. Местность здесь интересная: много холмиков по 3-6 горизонталей, при пятиметровом сечении это тоже ощутимо. Горочки с острыми склонами, благодаря этому тут появляется много разных вариантов. Правильный выбор варианта в пути решает многое. Сетка в некоторых местах густая, на сотом масштабе у меня не всегда получалось разобрать ее на скорости и приходилось переставать толкаться палками и брать планшет в руки для того, чтобы суметь всё разглядеть детально», - поделился впечатлениями после финиша Артемий Дорма.Отметим, что Артемий Дорма – один из самых титулованных в составе сборной России на первенстве мира по спортивному ориентированию. На его счету неоднократные победы и медали на прежних первенствах мира и Европы.