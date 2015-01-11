В зеркале переписи: мужчины и женщины Челябинской области

С 4 марта село Кременкуль начнет получать качественную питьевую воду из Шершневского водохранилища. Таким образом будет завершен масштабный двухлетний проект в рамках программы «Чистая вода», на реализацию которого было направлено свыше 81 миллиона рублей. В домах кременкульцев из кранов потечет мягкая и чистая вода, а действующая скважина, которой пользовались более четверти века, будет законсервирована. В село Кременкуль до 1995 года вода подавалась из реки Миасс (водозабор возле деревни Большие Харлуши). Когда водопровод пришел в негодность, село перевели на подземную скважину. Однако качество подаваемой в сети поселения воды не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показателям жесткости. Воду приходилось отстаивать в резервуарах-накопителях. А все социальные учреждения Кременкуля (школа, детский сад, амбулатория) по требованиям Роспотребнадзора обеспечивались привозной водой и одноразовой посудой, что приводило к дополнительной финансовой нагрузке на бюджет поселения.Решению застарелой проблемы способствовало вступление Сосновского района в 2019 году в государственную программу «Чистая вода». В течение двух лет проводились работы по технологическому подключению Кременкуля к централизованным сетям водоснабжения ООО «ЮжУралВодоканал».На первом этапе, в 2019 году, из областного бюджета было выделено 48 904,21 тыс. рублей. На эти средства осуществили разработку проектно-сметной документации и строительство участка водовода протяженностью 4,1 км от водопроводного колодца - 13 (ВК-13) до ВК-24, а также спроектировали участок в 4,5 км от ВК-24 до точки подключения в селе Кременкуль. В 2020 году Сосновскому району выделили еще 31 953,96 тыс. рублей на строительство указанного участка. По итогам прошедшего в июне аукциона стоимость работ составила 27 200,00 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «Евротехстрой-ЕК» завершила прокладку участка водовода в середине декабря прошлого года, после чего на протяжении января-февраля 2021 года продолжались пуско-наладочные работы. Сейчас проводится запуск последнего участка – от ВК-24 до накопительных резервуаров села Кременкуль.Всего в рамках программы «Чистая вода» за два года было построено 8,6 км водовода в две нитки диаметром 150 мм. Благодаря этому водопроводная сеть ООО «ЮжУралводоканал» соединена с накопительными резервуарами села Кременкуль, откуда вода подается по существующей сети.Теперь Кременкуль, где проживают четыре тысячи человек и работает десяток социальных объектов, будет получать мягкую и чистую питьевую воду. Водоподготовка проводится силами ООО «ЮжУралводоканал» непосредственно на водозаборе Шершневского водохранилища.Кроме того, из консолидированного бюджета Сосновского района дополнительно было направлено 600 тыс. рублей на установку автоматики для резервуаров, что дает возможность регулировать давление при подаче потребителям. Также в планах строительство повысительной станции на ВК-24, что позволит улучшить подачу воды и в перспективе присоединить к водоводу Новый Кременкуль. Подробнее
Какие они, мужчины и женщины Челябинской области? Каков их возраст, образование и семейное положение? Расскажем об этом на основании данных переписи населения 2010 года.По данным последней переписи населения, мужское население Челябинской области, составило 1 млн 590 тысяч человек. или 45,7% от числа жителей региона, женское — 1 млн 886 тысяч (54,3%). Такое преобладание характерно как для России (в 2010 году разница в пользу женщин составляла 11 млн человек), так и для Челябинской области (разница в 296 тыс. человек).Однако в зависимости от возраста это соотношение меняется. Например, среди южноуральцев в возрасте до 30 лет представителей сильного пола — большинство. Среди детей от 5 до 9 лет доля мальчиков составляла 51,1%, среди подростков в возрасте 15–19 лет — 50,3%. Паритет между полами был достигнут только к 25–29 годам, а затем поменялся в обратную сторону. К 80 годам доля мужчин составляла лишь 25,9%, поскольку женщины, по статистике, в среднем живут дольше на 10 лет.Тем не менее в Челябинскстате отмечают и позитивные изменения. Сегодня, по данным текущей статистики, средняя продолжительность жизни сильного пола составляет 67 лет, а у прекрасной половины человечества — 77 лет. Еще 10 лет назад, в 2010 году, у мужчин этот показатель был 62 года, а в 2000 году — 58 лет. Продолжительность жизни женщин за последние 20 лет выросла с 72 до 77 лет.По данным переписи 2010 года, преобладающая часть сильного пола находилась в трудоспособном возрасте — 67,8%. Для сравнения: женщин этого возраста — 54,9%. Средний возраст южноуральских мужчин составлял 36 лет, тогда как женщин — 41 год.А вот по наличию высшего и послевузовского профессионального образования мужчины все-таки уступали дамам. 66,9% женщин в возрасте 15 лет и старше (1 млн 65 тыс. человек) имели профессиональное образование, из них 32,6% (347,6 тыс. человек) высшее и послевузовское образование. Среди мужчин показатель профессионального образования составлял 65% (835,8 тыс. человек), из них имеющих высшее и послевузовское образование — 27,9% (232,9 тыс. человек). Зато южноуральские мужчины преуспели и заметно обогнали слабый пол в сфере научной деятельности. По данным переписи населения 2010 года, среди кандидатов наук мужчин — 52,6% (4 362 человека), среди докторов наук — 66,4% (921 человек).А как относятся к браку мужчины и женщины Челябинской области? Данные предыдущей переписи населения свидетельствуют о том, что девушки в возрасте до 34 лет выходили замуж гораздо активнее ровесников-мужчин. В возрасте 20–24 лет на 61 тысячу замужних женщин региона приходилось 35 тысяч женатых мужчин данного возраста. Однако последние начали активнее определяться с семейной жизнью после 35 лет. Так, в возрасте 35–39 лет число женатых мужчин превышало число замужних женщин — 88 тысяч против 87 тысяч. Еще один любопытный факт, характеризующий понимание брачных отношений у представителей разных полов. На момент счета населения (14 октября 2010 года) в браке состояли 823 тысячи мужчин и 827 тысяч женщин. В итоге число женщин, которые считают себя замужними, на четыре тысячи превысило число мужчин, считающих себя женатыми.Насколько изменился среднестатистический мужчина спустя 10 лет и каков современный портрет южноуральской женщины, покажет предстоящая перепись населения. Обновленные сведения об образовании, брачном состоянии, трудовой деятельности и другие социально-демографические характеристики населения Челябинской области будут получены по итогам проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году.По материалам пресс-службы Челябинскстата.