2021-03-02YEKT07:00:00 | Губерния В зеркале переписи: мужчины и женщины Челябинской области Какие они, мужчины и женщины Челябинской области? Каков их возраст, образование и семейное положение? Расскажем об этом на основании данных переписи населения 2010 года.По данным последней переписи населения, мужское население Челябинской области, составило 1 млн 590 тысяч человек. или 45,7% от числа жителей региона, женское — 1 млн 886 тысяч (54,3%). Такое преобладание характерно как для России (в 2010 году разница в пользу женщин составляла 11 млн человек), так и для Челябинской области (разница в 296 тыс. человек).Однако в зависимости от возраста это соотношение меняется. Например, среди южноуральцев в возрасте до 30 лет представителей сильного пола — большинство. Среди детей от 5 до 9 лет доля мальчиков составляла 51,1%, среди подростков в возрасте 15–19 лет — 50,3%. Паритет между полами был достигнут только к 25–29 годам, а затем поменялся в обратную сторону. К 80 годам доля мужчин составляла лишь 25,9%, поскольку женщины, по статистике, в среднем живут дольше на 10 лет.Тем не менее в Челябинскстате отмечают и позитивные изменения. Сегодня, по данным текущей статистики, средняя продолжительность жизни сильного пола составляет 67 лет, а у прекрасной половины человечества — 77 лет. Еще 10 лет назад, в 2010 году, у мужчин этот показатель был 62 года, а в 2000 году — 58 лет. Продолжительность жизни женщин за последние 20 лет выросла с 72 до 77 лет.По данным переписи 2010 года, преобладающая часть сильного пола находилась в трудоспособном возрасте — 67,8%. Для сравнения: женщин этого возраста — 54,9%. Средний возраст южноуральских мужчин составлял 36 лет, тогда как женщин — 41 год.А вот по наличию высшего и послевузовского профессионального образования мужчины все-таки уступали дамам. 66,9% женщин в возрасте 15 лет и старше (1 млн 65 тыс. человек) имели профессиональное образование, из них 32,6% (347,6 тыс. человек) высшее и послевузовское образование. Среди мужчин показатель профессионального образования составлял 65% (835,8 тыс. человек), из них имеющих высшее и послевузовское образование — 27,9% (232,9 тыс. человек). Зато южноуральские мужчины преуспели и заметно обогнали слабый пол в сфере научной деятельности. По данным переписи населения 2010 года, среди кандидатов наук мужчин — 52,6% (4 362 человека), среди докторов наук — 66,4% (921 человек).А как относятся к браку мужчины и женщины Челябинской области? Данные предыдущей переписи населения свидетельствуют о том, что девушки в возрасте до 34 лет выходили замуж гораздо активнее ровесников-мужчин. В возрасте 20–24 лет на 61 тысячу замужних женщин региона приходилось 35 тысяч женатых мужчин данного возраста. Однако последние начали активнее определяться с семейной жизнью после 35 лет. Так, в возрасте 35–39 лет число женатых мужчин превышало число замужних женщин — 88 тысяч против 87 тысяч. Еще один любопытный факт, характеризующий понимание брачных отношений у представителей разных полов. На момент счета населения (14 октября 2010 года) в браке состояли 823 тысячи мужчин и 827 тысяч женщин. В итоге число женщин, которые считают себя замужними, на четыре тысячи превысило число мужчин, считающих себя женатыми.Насколько изменился среднестатистический мужчина спустя 10 лет и каков современный портрет южноуральской женщины, покажет предстоящая перепись населения. Обновленные сведения об образовании, брачном состоянии, трудовой деятельности и другие социально-демографические характеристики населения Челябинской области будут получены по итогам проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году.По материалам пресс-службы Челябинскстата. AzAzA 2021-03-02YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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