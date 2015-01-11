Челябинск принимает первенство России и Всероссийские соревнования по современному пятиборью

Южноуральская столица принимает сразу два крупных всероссийских старта по современному пятиборью. На базе спортивной школы олимпийского резерва «Рифей», а также легкоатлетического манежа УралГУФК проводятся первенство России и всероссийские соревнования по современному пятиборью. На состязаниях выступают участники из 16 регионов России.На Всероссийских соревнованиях по современному пятиборью 1 марта определились медалисты среди юношей и девушек до 15 лет в двоеборье. Агата Пеньковских стала обладательницей золотой медали. Бронзовую медаль выиграла Александра Нестерова. В командном зачёте Челябинская область (состав: Агата Пеньковских, Александра Нестерова, Ирина Коломейц, Ольга Зайцева) также взяла золотую медаль. Второе место – Кировская область. Третье место – Нижегородская область.Завтра, 3 марта стартует первенство России среди девушек до 19 лет. В программе соревнований: фехтование, комбайн (бег и стрельба). 4 и 6 марта пройдет первенство России среди юношей до 19 лет: фехтование и комбайн (бег и стрельба)Расписание первенства России:― 3 марта с 12:30 до 20:00 – девушки― 4 марта с 12:30 до 20:00 – юноши― 5 марта с 13:00 до 19:00 – девушки― 6 марта с 11:00 до 16:30 – юноши
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области