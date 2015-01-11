На Южном Урале ожидается резкий температурный скачок

Синоптики прогнозируют на Южном Урале резкий температурный скачок – перепад составит от 11 градусов по ночам до девяти днем.

Ночные температуры в ближайшие сутки будут колебаться в пределах от –6 в пятницу до –17 в воскресенье. В дневное время перепад будет менее резким – с нуля градусов в пятницу до –9 в воскресенье.

При этом все время будет дуть довольно сильный ветер 11-15 м/с.

На 8 марта синоптики прогнозируют –15 градусов ночью и –6 днем. Стабильная весенняя погода ожидается только в 20-х числах марта, при этом до конца месяца температура не поднимется выше +3.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-rezkiy-temperaturnyy-skachok_134808.html