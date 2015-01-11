2021-03-04YEKT07:00:00 | Губерния Публичная библиотека объединит всех любителей творчества Достоевского Источник: Пресс-служба ЧОУНБ









В юбилейный год Федора Достоевского (в ноябре 2021 г. исполняется 200 лет со дня рождения писателя) Публичная библиотека организует целый ряд мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. Одно из них литературный клуб и акцию «Достань Достоевского».В рамках нового проекта Абонемента «Клуб Достоевского»Публичка приглашает всех любителей творчества писателя принять участие в литературных встречах. Спикером выступит Дмитрий Богач, известный «достоедовед», автор монографий, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ЮУрГГПУ. Он поведает тайны писателя, раскроет глубокий смысл и актуальность нравственных ценностей в произведениях Достоевского, а также познакомит с собственным оригинальным подходом к литературному наследию русского классика.16 марта в 12.00, на первом заседании клуба (читальный зал № 4, 3-й этаж), Дмитрий прочтет лекцию «Первый роман Достоевского: история успеха».Встречи будут проходить в течение этого юбилейного года в отделе Абонемент, следите за афишей.Сотрудники Абонемента также приглашают принять участие в акции, объединяющей поклонников писателя по всему миру – «Достань Достоевского». Ее цель – собрать произведения писателя на разных языках мира на одной полке, и для этого нам потребуется помощь читателей.Если у вас есть друзья и близкие, проживающие за границей, любящие русскую культуру и литературу в частности, и они готовы откликнуться на наш запрос, то алгоритм действий будет следующим: нужно найти книгу Достоевского на японском – в Японии, на немецком – в Германии, на казахском – в Казахстане, или на любом другом языке в любой стране мира и отправить нам по почте: 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, отдел Абонемент.В книгу необходимо вложить листочек с фамилией отправителя и с местом покупки книги (страна, город, желательно название и адрес магазина), либо, если издание из личной коллекции, подписать «из коллекции отправителя».Взамен вы сможете стать виртуальными читателями Публичной библиотеки, специалисты ЧОУНБ оформят бесплатно подписку на библиотеку ЛитРес. Напомним, что сегодня – это лучшая электронная библиотека России, в которой также есть аудиоресурс. Для этого вам нужно будет написать свой электронный адрес, фамилию и имя.Все дополнительные вопросы вы можете задать по телефону: +7 (351) 266-01-99, написать Viber или WhatsApp: +7 908 056-29-23, либо в группе Источник: Пресс-служба ЧОУНБВ юбилейный год Федора Достоевского (в ноябре 2021 г. исполняется 200 лет со дня рождения писателя) Публичная библиотека организует целый ряд мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. Одно из них литературный клуб и акцию «Достань Достоевского».В рамках нового проекта Абонемента «Клуб Достоевского»Публичка приглашает всех любителей творчества писателя принять участие в литературных встречах. Спикером выступит, известный «достоедовед», автор монографий, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ЮУрГГПУ. Он поведает тайны писателя, раскроет глубокий смысл и актуальность нравственных ценностей в произведениях Достоевского, а также познакомит с собственным оригинальным подходом к литературному наследию русского классика., на первом заседании клуба (читальный зал № 4, 3-й этаж), Дмитрий прочтет лекцию «Первый роман Достоевского: история успеха».Встречи будут проходить в течение этого юбилейного года в отделе Абонемент, следите за афишей.Сотрудники Абонемента также приглашают принять участие в акции, объединяющей поклонников писателя по всему миру –. Ее цель – собрать произведения писателя на разных языках мира на одной полке, и для этого нам потребуется помощь читателей.Если у вас есть друзья и близкие, проживающие за границей, любящие русскую культуру и литературу в частности, и они готовы откликнуться на наш запрос, то алгоритм действий будет следующим: нужно найти книгу Достоевского на японском – в Японии, на немецком – в Германии, на казахском – в Казахстане, или на любом другом языке в любой стране мира и отправить нам по почте: 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, отдел Абонемент.В книгу необходимо вложить листочек с фамилией отправителя и с местом покупки книги (страна, город, желательно название и адрес магазина), либо, если издание из личной коллекции, подписать «из коллекции отправителя».Взамен вы сможете стать виртуальными читателями Публичной библиотеки, специалисты ЧОУНБ оформят бесплатно подписку на библиотеку ЛитРес. Напомним, что сегодня – это лучшая электронная библиотека России, в которой также есть аудиоресурс. Для этого вам нужно будет написать свой электронный адрес, фамилию и имя.Все дополнительные вопросы вы можете задать по телефону: +7 (351) 266-01-99, написать Viber или WhatsApp: +7 908 056-29-23, либо в группе Абонемента ВКонтакте AzAzA 2021-03-04YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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