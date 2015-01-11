Озерские парламентарии поздравили жительниц округа

В предпраздничный день депутаты фракции «Единая Россия» на своих округах поздравили с Днём 8 марта женщин, работающих в социальной сфере – в детских садах и школах. Василий Сметанин и Виталий Вельке поздравили с наступающим праздников женщин медиков.

Депутаты заехали в заводскую поликлинику и передали свои поздравления, цветы и подарки заведующей Татьяне Калинкиной.

– Уважаемая Татьяна Анатольевна, разрешите поздравить вас и прекрасную половину вашего коллектива от мужчин Собрания депутатов и администрации округа с прекрасным весенним праздником. Вы олицетворяете начало весны, красоту и нежность. Мы желаем вам здоровья, и от всей души благодарим вас за то, что стоите на страже здоровья жителей округа, – отметил Виталий Вельке.

Представители депутатского корпуса также поздравили коллектив женщин инфекционного отделения Клинической больницы №71. Ещё совсем недавно отделение работало как ковидный госпиталь. После тяжёлых месяцев пандемии особенно важно порадовать коллектив, создать женщинам весеннее праздничное настроение. Работникам медучереждения, которые находятся на своём посту несмотря на праздники, депутаты вручили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.

– Дорогие женщины, вы приходите на помощь больным и в будни, и в праздники и сегодня вы на работе. Мы гордимся вами, благодарим вас за терпение, доброту и душевную чуткость. В трудную минуту вы становитесь настоящей опорой для своих подопечных. Пусть этот весенний праздник подарит вам улыбки, а в ваших семьях всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание, – отметил Василий Сметанин.









































































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа