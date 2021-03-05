ВОЗ предложила продлить ограничения по COVID-19 до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения назвала примерные сроки окончания пандемии COVID-19 – там предположили, что распространение инфекции закончится в начале 2022 года.

Своим прогнозом о конце пандемии поделился глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. По его мнению, санитарные ограничения потребуются до конца 2021 года, и только к началу следующего года можно будет говорить о конце глобальной пандемии. Однако даже тогда нельзя будет говорить о том, что вирус исчезнет. Как сказал Клюге, это значит, что к тому времени ситуация не будет требовать такого острого вмешательства со стороны властей и системы здравоохранения.

Специалист отметил, что в прошлом году мировое сообщество, в том числе и медицинское, не знало о вирусе почти ничего. Те знания, которые удалось накопить и обработать к этому моменту позволяют делать осторожные прогнозы на будущее.

«То, что пандемия не закончится и в 2021 году, было понятно и раньше. Мы наблюдаем это сейчас – во многих странах карантин продлевается, в каких-то вводится заново. Это связано с тем, что темпы вакцинации не везде одинаковые, также вирус мутирует, появляются новые штаммы. Предположительно, до 2022 года все это будет продолжаться», – прокомментировала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По мнению доктора, с начала следующего года количество людей с иммунитетом после заболевания, либо после вакцинации будет прогрессивно увеличиваться и это приведет к окончанию пандемии.

https://dostup1.ru/medicine/VOZ-predlozhila-prodlit-ogranicheniya-po-COVID-19-do-kontsa-2021-goda_134910.html