8 марта в Озерске прошли поздравительные акции

Накануне 8 марта волонтеры организации «СМИК», объединяющей активных позитивных и жизнерадостных ребят, поздравляли с наступающим праздником жительниц нашего города. На улицах Озерска «смиковцы» раздали около 250 открыток женщинам разного возраста, подарив им прекрасное весеннее настроение.
Волонтеры "СМИК" поздравляют озерчанок с 8 Марта
Озерские «Волонтёры Победы» навестили женщин-ветеранов Великой Отечественной навестили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны в праздничный день, пожелали крепкого здоровья, подарили открытку и цветы.
Екатерина Васильевна Халтурина, к которой пришли активисты, рассказала им, что родилась в Кировской области, а когда закончилась война, переехала в Новосибирск. Оттуда вместе с мужем в 1949 году приехали в Озёрск, где воспитали двух дочерей. В Озерске Екатерина Васильевна двадцать лет работала на автозаправке, занималась домашним хозяйством.
- Нам очень интересно слушать истории из жизни этих замечательных людей, которые защищали нашу страну во время войны, строили Озерск, много работали на благо страны. Они для нас всегда будут примером. У нас ещё есть шанс успеть сказать «спасибо» лично и подарить приятные моменты ветеранам, которые своими подвигами, военными и трудовыми, дали нам возможность жить в мирное время, - говорят озерские «Волонтеры Победы».
Екатерина Васильевна Халтурина
8 Марта Объединенный совет обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ подключился к к всемирной акции #ВамЛюбимые, суть которой - дарить цветы женщинам на улицах и площадях городов, местах работы и отдыха. Озерские активисты вручали тюльпаны и говорили теплые слова в знак внимания и уважения женщинам, которые находились на работе и службе в свой праздник. Молодые люди побывали в приемном покое Клинической больницы № 71, в пожарной охране, в дежурной части УМВД, в аптеках.
-Пусть самые заветные желания исполнятся, пусть восхищенные глаза всегда сопровождают вас. Радуйтесь, и радуйте нас улыбками, чудесным настроением, нежностью и теплом, - с такими словами обращались студенты к озерчанкам.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа