2021-03-09YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают отметить День архивной службы Источник: Государственный комитет по делам архивов Челябинской области









10 марта архивисты России отмечают свой праздник. 301 год назад в этот день императором Петром I был подписан «Генеральный регламент», который определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса). В этом году День архивов проходит в рамках мероприятий к 100-летию архивной службы Челябинской области, которое будет отмечаться в сентябре. 10 марта праздник начнется в 10.00 часов с традиционной акции «Пополни историю» (Свердловский пр., 30а). В этом году она посвящена семейным альбомам. Челябинцам предлагается пополнить архивные коллекции семейными фотографиями. Семейные снимки – очень важные для архива документальные материалы. Для гостей праздника будет развернута архивная экспозиция семейных фотографий и выставка из коллекции предметов музейного фонда ОГАЧО.В 11.00 гостей архива ждут в выставочном зале на презентацию новой книги о нашем фондообразователе Миронии Князевой. Издание так и называется – «Книга про Мирочку». В ней собраны воспоминания о Миронии Константиновне друзей и родных. Книга подготовлена ее дочерью Натальей Рубинской. В архиве создан семейный фонд Князевой-Рубинских, документы которого будут представлены в экспозиции.В 15.00 в выставочном зале в окружении экспозиции «Архивный мир» (ул. Васенко, 45) состоится круглый стол, посвященный созданию в ОГАЧО личного фонда советского и российского археолога, специалиста по древней истории Евразии, доктора исторических наук Елены Кузьминой. За круглым столом соберутся известные уральские археологи. С документами научного деятеля можно будет познакомиться на выставке.В течение дня состоятся экскурсии для гостей архива, специалисты ответят на вопросы по документоведению, по генеалогии и др. Источник: Государственный комитет по делам архивов Челябинской области10 марта архивисты России отмечают свой праздник. 301 год назад в этот день императором Петром I был подписан «Генеральный регламент», который определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса). В этом году День архивов проходит в рамках мероприятий к 100-летию архивной службы Челябинской области, которое будет отмечаться в сентябре. 10 марта праздник начнется в 10.00 часов с традиционной акции «Пополни историю» (Свердловский пр., 30а). В этом году она посвящена семейным альбомам. Челябинцам предлагается пополнить архивные коллекции семейными фотографиями. Семейные снимки – очень важные для архива документальные материалы. Для гостей праздника будет развернута архивная экспозиция семейных фотографий и выставка из коллекции предметов музейного фонда ОГАЧО.В 11.00 гостей архива ждут в выставочном зале на презентацию новой книги о нашем фондообразователе. Издание так и называется – «Книга про Мирочку». В ней собраны воспоминания о Миронии Константиновне друзей и родных. Книга подготовлена ее дочерьюВ архиве создан семейный фонд Князевой-Рубинских, документы которого будут представлены в экспозиции.В 15.00 в выставочном зале в окружении экспозиции «Архивный мир» (ул. Васенко, 45) состоится круглый стол, посвященный созданию в ОГАЧО личного фонда советского и российского археолога, специалиста по древней истории Евразии, доктора исторических наукЗа круглым столом соберутся известные уральские археологи. С документами научного деятеля можно будет познакомиться на выставке.В течение дня состоятся экскурсии для гостей архива, специалисты ответят на вопросы по документоведению, по генеалогии и др. AzAzA 2021-03-09YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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