2021-03-09YEKT13:00:00 | Губерния Французский пианист выступит с Челябинским симфоническим оркестром Источник: Челябинская филармония









Завтра, 10 марта, с Челябинским симфоническим оркестром выступит феноменальный представитель молодого поколения музыкантов — победитель конкурса Чайковского и многочисленных престижных конкурсов по всему миру, французский пианист Люка Дебарг. Концерт пройдет в филармоническом зале им. С.С. Прокофьева. Из всех музыкантов, входящих сегодня в исполнительскую элиту, Люка Дебарг обладает одной из самых нестандартных биографий: он начал заниматься музыкой очень поздно – в 11 лет, решение стать профессиональным музыкантом принял в двадцать, а в двадцать четыре года стал открытием и настоящим потрясением для публики одного из самых престижных в мире Международного конкурса имени Чайковского. Пианист, до участия в конкурсе ни разу не игравший с оркестром, стал лауреатом IV премии и обладателем специального приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы как музыкант, «чьи выступления стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику». История участия Люки Дебарга в конкурсе имени Чайковского легла в основу документального фильма «Все ради музыки» («Tout à la musique») режиссера Мартана Мирабеля.Именно после выступления в Москве французский пианист начал активно гастролировать, выступать с лучшими оркестрами мира в самых престижных концертных залах, в числе которых Берлинская филармония, Концертгебау, венский Концертхаус, театр Елисейских полей и Парижская филармония, лондонские Вигмор-холл и Королевский фестивальный зал, Сантори-холл, Карнеги-холл. Наряду с академической музыкой Люка Дебарг также исполняет джаз, черпает вдохновение в литературе, кино и живописи, значительную часть времени посвящает композиции: он – автор более двадцати сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля. Вместе с Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова пианист исполнит программу русской классики — прозвучат Четвертый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и шестая «Патетическая» симфония Чайковского. Источник: Челябинская филармонияЗавтра, 10 марта, с Челябинским симфоническим оркестром выступит феноменальный представитель молодого поколения музыкантов — победитель конкурса Чайковского и многочисленных престижных конкурсов по всему миру, французский пианист Люка Дебарг. Концерт пройдет в филармоническом зале им. С.С. Прокофьева. Из всех музыкантов, входящих сегодня в исполнительскую элиту,обладает одной из самых нестандартных биографий: он начал заниматься музыкой очень поздно – в 11 лет, решение стать профессиональным музыкантом принял в двадцать, а в двадцать четыре года стал открытием и настоящим потрясением для публики одного из самых престижных в мире Международного конкурса имени Чайковского. Пианист, до участия в конкурсе ни разу не игравший с оркестром, стал лауреатом IV премии и обладателем специального приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы как музыкант, «чьи выступления стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику». История участия Люки Дебарга в конкурсе имени Чайковского легла в основу документального фильма «Все ради музыки» («Tout à la musique») режиссера.Именно после выступления в Москве французский пианист начал активно гастролировать, выступать с лучшими оркестрами мира в самых престижных концертных залах, в числе которых Берлинская филармония, Концертгебау, венский Концертхаус, театр Елисейских полей и Парижская филармония, лондонские Вигмор-холл и Королевский фестивальный зал, Сантори-холл, Карнеги-холл. Наряду с академической музыкой Люка Дебарг также исполняет джаз, черпает вдохновение в литературе, кино и живописи, значительную часть времени посвящает композиции: он – автор более двадцати сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля. Вместе с Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова пианист исполнит программу русской классики — прозвучат Четвертый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и шестая «Патетическая» симфония Чайковского. AzAzA 2021-03-09YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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