В Минтруде напомнили об очередных длинных выходных

В Минтруде напомнили, что весной россиян ждут еще две сокращенных рабочих недели, – в каждой из них предусмотрено по три выходных.

Первая короткая неделя предстоит на первомайские праздники. Нерабочими будут дни с 1 по 3 число. Далее сразу наступят выходные, связанные с празднованием Дня Победы – с 8 по 10 мая. На этой неделе также всего четыре рабочих дня.

Следующая короткая неделя ожидается в июне из-за Дня России. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, выходными будут с 12 по 14 число.

Еще одна трехдневная неделя будет в самом начале ноября. Благодаря Дню народного единства, рабочими будут 1,2 и 3 ноября.

https://dostup1.ru/society/V-Mintrude-napomnili-ob-ocherednyh-dlinnyh-vyhodnyh_134970.html