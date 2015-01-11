Получение адресно-справочной информации через Госуслуги

Адресная справка – документ, подтверждающий место жительства гражданина Российской Федерации. Она может потребоваться при обращении в ЗАГС, устройстве на работу, посещении военкомата и в других жизненных ситуациях.

Раньше, чтобы получить такую справку, нужно было лично обращаться в паспортный стол и долго стоять в очереди. Теперь же сделать это можно не выходя из дома при помощи портала Госуслуги. Использование портала Госуслуги позволяет подать заявление на получение адресной справки в любое время суток.

Для подачи заявления совершаем несколько простых действий. Авторизуйтесь на сайте Госуслуг. Нажмите кнопку «Войти», расположенную в блоке «Вход в Госуслуги».

В меню, расположенном в верхней части главной страницы сайта, находим кнопку «Услуги» и кликаем на нее.

Открывается каталог всех услуг, которые можно получить с помощью портала. Находим раздел «Лицензии, справки, аккредитации» и переходим в него. В появившемся на экране меню выбираем пункт «Предоставление адресно-справочной информации». Открывается меню. В разделе «Электронные услуги» вы увидите пункт «Получение адресно-справочной информации» и кликаем на него.

В конце оформления выбираем способ получения информации о ходе оказания услуги. Нажимаем на кнопку «Подать заявление».

После этого в личный кабинет на сайте Госуслуги придет подтверждение отправки заявления. Выбранным в обращении способом будет передана информация о дате и времени, когда можно прийти на прием в отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 40 и забрать готовую справку.

Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сфере миграции проводится ежедневно (кроме воскресенья) непрерывно в течение всего дня, без перерыва на обед.

Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч.

При получении справки на руки нужно будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.