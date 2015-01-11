2021-03-10YEKT16:00:00 | Губерния В правительстве Челябинской области открыт набор на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В правительстве Челябинской области начался конкурсный отбор специалистов на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году. Документы принимаются до 30 апреля 2021 года.Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется с 1998 года согласно Указу Президента РФ от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлению Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в формате Государственного плана.Целью реализации программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.Результаты подготовки специалистов должны соответствовать национальным целям и стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других участников Программы.Обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ:базовые образовательные программы (тип В - basic) – предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) - предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» (в т.ч. менеджмент в социальной сфере), обеспечивающую развитие компетенций менеджера в процессе обучения и разработки проекта на базе организации, направившей специалиста на обучение, в том числе групповых проектов в случае направления на обучение групп специалистов от одной организации (управленческих команд).Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:- возраст до 50 лет (предпочтительно);- высшее образование;- общий стаж работы не менее 5 лет;- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;- участие в реализации проекта развития организации.Конкурсный отбор специалистов проходит в 2 этапа:первый этап - квалификационный отбор;второй этап - конкурсные испытания.Квалификационный отбор проводится на основе анализа документов, представленных в конкурсную комиссию. Документы на конкурс принимаются до 30.04.2021 г. (включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области, каб. № 14 (бокс «Документы на конкурс»), (тел.: 8 (351) 263-31-84, 8 (351) 263-99-12, электронная почта Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы. Сроки проведения: 11 - 17 мая 2021 года.Общий конкурспредусматривает оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе профессионального интервью и оценку мотивации специалиста на участие в Государственном плане (мотивационного эссе).В мотивационном эссе на тему: «Роль обучения в рамках Государственного плана в моем профессиональном и личностном развитии» рекомендуется отразить:- профессиональные, личностные цели;- цели и задачи обучения в рамках Государственного плана;- какую проблему или задачу, стоящую перед организацией, необходимо решить, используя опыт, полученный во время подготовки в рамках Государственного плана;- краткое описание предлагаемого подхода к ее решению;Для участия в конкурсном отборе кандидатам на обучение необходимо:1) зарегистрироваться в информационной системе АИС ГП 2) представить в Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области в срок до 30 апреля 2021 года на бумажном носителе следующие документы:- заявку рекомендующей организации на подготовку специалиста. Рекомендацию руководителя организации – форма РО-01 (формируется при регистрации) – 2 экземпляра;- концепцию проекта развития организации. Индивидуальное проектное задание специалиста - форма РО-2 (формируется при регистрации) – 2 экземпляра;- копию диплома о высшем образовании (диплом о высшем образовании, выданный за пределами Российской Федерации, подлежит обязательной процедуре признания образования в Российской Федерации) – 2 экземпляра;- копию документа об изменении фамилии (в случае, если диплом выписан на другую фамилию) – 2 экземпляра;- копию паспорта Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства) – 2 экземпляра;- копию трудовой книжки – 2 экземпляра. Копия трудовой книжки заверяется кадровой службой: на каждой странице должна быть подпись должностного лица и печать, после последней записи о работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоящее время», а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки;- типовой трехсторонний договор (скачать) в 4 экземплярах;- мотивационное эссе - 1 экземпляр;- презентацию проекта (для программы типа А) - 1 экземпляр;- копию свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае необходимости);- согласие (скачать) на обработку персональных данных специалистов для ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (распечатывается на одной странице) – 2 экземпляра;- согласие (скачать) на обработку персональных данных для Челябинской региональной комиссии (распечатывается на одной странице) – 1 экземпляр;- справку о подтверждении общего и/или управленческого стажа работы, функциональных обязанностях (в случае необходимости).Расходы на обучение финансируются из трех источников: 66% – это средства федерального и регионального бюджетов, 34% оплачивает предприятие, направляющее специалиста на обучение, или сам специалист.Общая стоимость обучения одного специалиста по программам типа В – 60 тыс. рублей; по программам типа А – 100 - 110 тыс. рублей.Образовательные организации, участвующие в реализации Программы на территории Челябинской области:1. Южно-Уральский государственный университет, контактный телефон 8 (351) 267-94-90.2. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал РАНХиГС), контактный телефон 8 (351) 771-35-22.3. Международный институт менеджмента ЛИНК (на базе Магнитогорского института дополнительного образования (ОАНО ДПО «МИДО»), контактные телефоны 8 (3519) 590-520, 592-034). Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ правительстве Челябинской области начался конкурсный отбор специалистов на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году. Документы принимаются до 30 апреля 2021 года.Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется с 1998 года согласно Указу Президента РФ от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлению Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в формате Государственного плана.Целью реализации программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.Результаты подготовки специалистов должны соответствовать национальным целям и стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других участников Программы.– предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;- предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» (в т.ч. менеджмент в социальной сфере), обеспечивающую развитие компетенций менеджера в процессе обучения и разработки проекта на базе организации, направившей специалиста на обучение, в том числе групповых проектов в случае направления на обучение групп специалистов от одной организации (управленческих команд).- возраст до 50 лет (предпочтительно);- высшее образование;- общий стаж работы не менее 5 лет;- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;- участие в реализации проекта развития организации.первый этап - квалификационный отбор;второй этап - конкурсные испытания.Квалификационный отбор проводится на основе анализа документов, представленных в конкурсную комиссию.(включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области,(тел.: 8 (351) 263-31-84, 8 (351) 263-99-12, электронная почта S.Denisova@gov74.ru E.Pankratova@gov74.ru )Время приема документов: пн. – чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:00, обед с 12:00 до 12:45.Общий конкурспредусматривает оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе профессионального интервью и оценку мотивации специалиста на участие в Государственном плане (мотивационного эссе).В мотивационном эссе на тему: «Роль обучения в рамках Государственного плана в моем профессиональном и личностном развитии» рекомендуется отразить:- профессиональные, личностные цели;- цели и задачи обучения в рамках Государственного плана;- какую проблему или задачу, стоящую перед организацией, необходимо решить, используя опыт, полученный во время подготовки в рамках Государственного плана;- краткое описание предлагаемого подхода к ее решению; Специальный конкурс (скачать) -дополнительное конкурсное испытание для специалистов, претендующих на обучение по образовательным программам типа А.Специальный конкурс проводится в форме собеседования с презентацией концепции развития организации (индивидуального проектного задания), поддержанной работодателем (форма РО-2).В ходе собеседования и презентации конкурсная комиссия оценивает:- профессиональные и личные характеристики специалистов, необходимые для освоения данной категории образовательных программ и реализации проектов;- значимость разрабатываемого проекта для организации, региона, качество разработки проекта;- соответствие проекта национальным целям и задачам реализации национальных проектов.в информационной системе АИС ГП https://program.pprog.ru (скачать Руководство специалиста о функциональных возможностях и порядке работы АИС ГП).в Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской областина бумажном носителе следующие документы:- заявку рекомендующей организации на подготовку специалиста. Рекомендацию руководителя организации – форма РО-01 (формируется при регистрации) –;- концепцию проекта развития организации. Индивидуальное проектное задание специалиста - форма РО-2 (формируется при регистрации) –;- копию диплома о высшем образовании (диплом о высшем образовании, выданный за пределами Российской Федерации, подлежит обязательной процедуре признания образования в Российской Федерации) –;- копию документа об изменении фамилии (в случае, если диплом выписан на другую фамилию) –;- копию паспорта Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства) –;- копию трудовой книжки –Копия трудовой книжки заверяется кадровой службой: на каждой странице должна быть подпись должностного лица и печать, после последней записи о работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоящее время», а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки;- типовой трехсторонний договор;- мотивационное эссе -- презентацию проекта (для программы типа А) -- копию свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае необходимости);- согласиена обработку персональных данных специалистов для ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (распечатывается на одной странице) –на обработку персональных данных для Челябинской региональной комиссии (распечатывается на одной странице) –- справку о подтверждении общего и/или управленческого стажа работы, функциональных обязанностях (в случае необходимости).Общая стоимость обучения одного специалиста по программам типа В – 60 тыс. рублей; по программам типа А – 100 - 110 тыс. рублей.1. Южно-Уральский государственный университет, контактный телефон 8 (351) 267-94-90.2. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал РАНХиГС), контактный телефон 8 (351) 771-35-22.3. Международный институт менеджмента ЛИНК (на базе Магнитогорского института дополнительного образования (ОАНО ДПО «МИДО»), контактные телефоны 8 (3519) 590-520, 592-034). AzAzA 2021-03-10YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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