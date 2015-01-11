2021-03-11YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске вручили премии губернатора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Источник: ГУ МЧС России по Челябинской области









В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей состоялось награждение лауреатов премии губернатора Челябинской области, отличившихся в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Премия была учреждена в августе прошлого года, и сегодня впервые чествовали ее обладателей.Комиссия по присуждению премии по итогам 2020 года представила к вручению 25 соискателей, осуществляющих общественную деятельность в поиске и спасении людей, в мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде (список - в прикрепленном файле).Премия была присуждена в следующих номинациях:- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, в укреплении противопожарного прикрытия города Челябинска и в профилактической работе по предотвращению природных пожаров, а также в организации городских соревнований в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в борьбе с пожарами на территории Челябинской области, при спасении на пожарах людей и имущества, предотвращении крупного материального ущерба, а также в организации и осуществлении первичных мер пожарной безопасности, в укреплении противопожарного прикрытия населенного пункта и в профилактической работе по предотвращению природных пожаров»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации и проведении поисково-спасательных мероприятий, а также в организации и осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности по поиску пропавших людей»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации и проведении поисково-спасательных мероприятий, в обучении спасателей различных уровней, в профилактической работе по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, а также в организации и участии в региональных соревнованиях в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и поисково-спасательной деятельности»;- «За вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Челябинской области, за организованную работу по установке дымовых пожарных извещателей в семьях с высоким уровнем социального риска» (почётные грамоты Министерства общественной безопасности Челябинской области).Лауреатов приветствовал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.«Поздравляю всех лауреатов премии губернатора Челябинской области! Благодарю вас за неравнодушное отношение к вопросам обеспечения безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Немало граждан было спасено именно благодаря вам, вашим стараниям. Вы подарили этим людям вторую жизнь! Вы действительно герои, и это не просто высокие слова!» - сказал замминистра.От имени руководства Главного управления МЧС России по Челябинской области награжденных поблагодарили представители Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Управления гражданской обороны и защиты населения.В заключение для участников церемонии и лауреатов премии провели экскурсию, во время которой они ознакомились с экспозицией Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Челябинской области. Источник: ГУ МЧС России по Челябинской областиВ Центре противопожарной пропаганды и общественных связей состоялось награждение лауреатов премии губернатора Челябинской области, отличившихся в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Премия была учреждена в августе прошлого года, и сегодня впервые чествовали ее обладателей.Комиссия по присуждению премии по итогам 2020 года представила к вручению 25 соискателей, осуществляющих общественную деятельность в поиске и спасении людей, в мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде (список - в прикрепленном файле).Премия была присуждена в следующих номинациях:- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, в укреплении противопожарного прикрытия города Челябинска и в профилактической работе по предотвращению природных пожаров, а также в организации городских соревнований в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в борьбе с пожарами на территории Челябинской области, при спасении на пожарах людей и имущества, предотвращении крупного материального ущерба, а также в организации и осуществлении первичных мер пожарной безопасности, в укреплении противопожарного прикрытия населенного пункта и в профилактической работе по предотвращению природных пожаров»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации и проведении поисково-спасательных мероприятий, а также в организации и осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности по поиску пропавших людей»;- «За добросовестный, самоотверженный труд, высокое мастерство, активную жизненную позицию, проявленные в организации и проведении поисково-спасательных мероприятий, в обучении спасателей различных уровней, в профилактической работе по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, а также в организации и участии в региональных соревнованиях в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и поисково-спасательной деятельности»;- «За вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Челябинской области, за организованную работу по установке дымовых пожарных извещателей в семьях с высоким уровнем социального риска» (почётные грамоты Министерства общественной безопасности Челябинской области).Лауреатов приветствовал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области.«Поздравляю всех лауреатов премии губернатора Челябинской области! Благодарю вас за неравнодушное отношение к вопросам обеспечения безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Немало граждан было спасено именно благодаря вам, вашим стараниям. Вы подарили этим людям вторую жизнь! Вы действительно герои, и это не просто высокие слова!» - сказал замминистра.От имени руководства Главного управления МЧС России по Челябинской области награжденных поблагодарили представители Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Управления гражданской обороны и защиты населения.В заключение для участников церемонии и лауреатов премии провели экскурсию, во время которой они ознакомились с экспозицией Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Челябинской области. AzAzA 2021-03-11YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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