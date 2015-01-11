2021-03-11YEKT15:00:00 | Губерния Пациентов ЧОКБ прооперировал швейцарский нейрохирург Источник: пресс-служба ЧОКБ









Доктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден , профессор Эвалдас Чеснулис (г. Цюрих) прилетел сегодня в Челябинск, чтобы провести мастер-класс для нейрохирургов и неврологов Южного Урала.«Я приехал не делиться, а обмениваться секретами. Потому что у вас большая область, это огромный медицинский центр с большим потоком пациентов и за последние годы сюда были вложены очень большие инвестиции, что сразу заметно. И у местных коллег накоплен большой опыт, который уже можно оценивать», - отметил Эвалдас Чеснулис.Уже семь лет ЧОКБ является международной коммуникационной площадкой. Сюда приезжают ведущие специалисты лучших клиник России и заграничные светила медицины. В разное время мастер-классы давали известные врачи ведущих клиник из Германии, Израиля, Австрии, Италии, Японии и др.стран. Основная цель таких конференций-поддерживать состояние лечебной базы на уровне европейских и общемировых стандартов.«В Европе только-только начинают открываться внутренние границы. В России сегодня более активный образ жизни, открылись границы и мы возобновили коммуникации. Сейчас весна и наш друг, очень известный коллега, нейрохирург мирового уровня- первая весенняя ласточка. Я надеюсь, что в течение года мы восстановим наши связи и коллеги будут приезжать к нам так же часто, как в доковидные времена», - подчеркнул главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Для специалистов такие мероприятия - шаг вперед в достижении профессиональных высот. Обмен опытом, знакомство на практике с нюансами мастерства-все это для того, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы региона.Сергей Пашнин, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Челябинской области: «Мы в ЧОКБ достаточно много опухолей оперируем, но всегда надо понимать, что опухоль опухоли рознь и все пациенты болеют по-разному, нет двух одинаковых пациентов, которым по шаблону можно сделать одну и ту же операцию и все будет замечательно, и достаточно умения делать только одну эту операцию. Всегда есть тонкости, сложности, особенности у каждого пациента».В ходе мастер-класса проведены две операции по удалению новообразований головного мозга. В процессе работы нейрохирурги используют ультразвуковой и нейромониторинг, а также интраоперационный микроскоп, который позволяет во время вмешательства видеть структуры в многократном увеличении. Это позволяет провести более щадящую операцию и снизить риски повреждений.Во время конференции главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден Эвалдас Чеснулис договорилсь о совместной деятельности, в том числе о стажировке челябинских врачей в нейроинституте Цюриха. Источник: пресс-служба ЧОКБДоктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден , профессор Эвалдас Чеснулис (г. Цюрих) прилетел сегодня в Челябинск, чтобы провести мастер-класс для нейрохирургов и неврологов Южного Урала.«Я приехал не делиться, а обмениваться секретами. Потому что у вас большая область, это огромный медицинский центр с большим потоком пациентов и за последние годы сюда были вложены очень большие инвестиции, что сразу заметно. И у местных коллег накоплен большой опыт, который уже можно оценивать», - отметил.Уже семь лет ЧОКБ является международной коммуникационной площадкой. Сюда приезжают ведущие специалисты лучших клиник России и заграничные светила медицины. В разное время мастер-классы давали известные врачи ведущих клиник из Германии, Израиля, Австрии, Италии, Японии и др.стран. Основная цель таких конференций-поддерживать состояние лечебной базы на уровне европейских и общемировых стандартов.«В Европе только-только начинают открываться внутренние границы. В России сегодня более активный образ жизни, открылись границы и мы возобновили коммуникации. Сейчас весна и наш друг, очень известный коллега, нейрохирург мирового уровня- первая весенняя ласточка. Я надеюсь, что в течение года мы восстановим наши связи и коллеги будут приезжать к нам так же часто, как в доковидные времена», - подчеркнул главный врач ЧОКБДля специалистов такие мероприятия - шаг вперед в достижении профессиональных высот. Обмен опытом, знакомство на практике с нюансами мастерства-все это для того, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы региона., заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Челябинской области: «Мы в ЧОКБ достаточно много опухолей оперируем, но всегда надо понимать, что опухоль опухоли рознь и все пациенты болеют по-разному, нет двух одинаковых пациентов, которым по шаблону можно сделать одну и ту же операцию и все будет замечательно, и достаточно умения делать только одну эту операцию. Всегда есть тонкости, сложности, особенности у каждого пациента».В ходе мастер-класса проведены две операции по удалению новообразований головного мозга. В процессе работы нейрохирурги используют ультразвуковой и нейромониторинг, а также интраоперационный микроскоп, который позволяет во время вмешательства видеть структуры в многократном увеличении. Это позволяет провести более щадящую операцию и снизить риски повреждений.Во время конференции главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден Эвалдас Чеснулис договорилсь о совместной деятельности, в том числе о стажировке челябинских врачей в нейроинституте Цюриха. AzAzA 2021-03-11YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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