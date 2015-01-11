Пациентов ЧОКБ прооперировал швейцарский нейрохирург

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ТВ Эфир 60+ против вируса. Клуб Рифей. Барды на Амазонке.

"Уральские Кабельные Сети Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с Анной Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

Сбитнев Иван Михайлович о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости Недели с Александрой Лебедевой (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция от клуба "Рифей" о композиторе и музыканте Юрии Андреевиче Гарине

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости Недели с Александрой Лебедевой (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция об изготовлении кукол на дому.

Поедим. Гамбургер.

ТВ Эфир 60+ против вируса. Лекция о дирижере Борисе Ивановиче Борисове

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Объявления

КСК «Лидер» предлагает новую услугу: совместное посещение малой чаши бассейна «Мать и дитя»

НОВАЯ УСЛУГА «Вместе веселее»: совместное посещение малой чаши бассейна (мать и дитя: от 1 года до 3 лет) Подробнее

| Губерния

Российские участники этапа Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» заряжены на победу

Сегодня, 11 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились официальные тренировки участников Кубка мира по фристайлу. Позитивный настрой и заряд на...

| Губерния

В Государственном историческом музее открылась новая фотовыставка

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась персональная фотовыставка Рашида Усманова «Познание мира — это жизнь». Интересно, что один из самых титулованных челябинских фотографов с не одной сотней международных наград, основатель и председатель Ассоциации фотографов «Евразия» и капитан российской сборной на Кубках мира по художественной фотографии взял в руки камеру не так уж и давно, всего несколько лет назад.
Автор работ не считает себя фотографом — скорее, популяризатором и организатором фотографического движения в стране.«Для выставки я отобрал те работы, которые получили награды на международных конкурсах и медали национальных фотографических федераций», - рассказывает фотохудожник.И еще убежденно утверждает, что сейчас российские фотографы — самые лучшие. Весь мир это начинает признавать, хотя многие и удивляются, как это Россия, которую вообще не было видно на международной арене, вдруг вырвалась вперед. [gallery] Всего представлено 30 лучших работ автора в пяти жанрах: природа, монохром, тревел, портрет и уличная фотография.  Подробнее

| Губерния

Сто южноуральских медиков награждены премией губернатора за вклад в борьбу с COVID-19

В областном правительстве сегодня, 11 марта, прошло награждение медицинских работников, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Дипломы лауреата премии губернатора Челябинской области получили 100 человек. Награды вручили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Среди лауреатов - врачи, медсестры, средний медперсонал, фельдшеры, лаборанты диагностических центров и главные врачи со всей области, все они на протяжении года непрерывно ведут борьбу с COVID-19, спасая жизни южноуральцев. «Низкий поклон за ту работу, которую вы ведете! – сказала, обращаясь к героям дня,первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка».Сегодня, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, отличившихся медиков решено было пригласить на прием и в очном формате сказать слова благодарности за труд. Тем более что многие из них продолжают и сегодня работать на базе ковидных госпиталей.«Мне очень хочется сказать всем вам огромное спасибо! Надеемся, совсем скоро пандемия останется в прошлом, не будет никакой другой волны. И каждый будет заниматься своим профессиональным профилем, как это было до ковида», – отметилминистр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Одним из лауреатов стала врач-педиатр, инфекционист из Магнитогорска Марина Киселева, стаж работы которой в медицине уже 23 года. По ее словам, премия – это  награда общая для всего отделения. Как только родной инфекционный корпус центра охраны материнства и детства Магнитогорска перепрофилировали в ковидную базу, она не раздумывая начала там работать с первых дней пандемии.«За этот год мы через многое прошли. Лечение пациентов с ковидом – это постоянный труд! Спасибо нашему дружному коллективу, всем кто помогал. Опыт от работы в таких условиях, конечно, уникальный. Оценка очень нужна и важна для нас!» – поделилась Марина Киселева.Заведующая рентгенологическим отделением городской больницы № 9 Челябинска Наталья Жидкова дополняет слова коллеги:«Я благодарна и очень рада этой награде. И думаю, что она также принадлежит моему рентгеновскому отделению. Я благодарна всем своим сотрудникам за самоотверженный труд, особенно нашим работникам в возрасте, которые ни дня не сомневались, остались работать и до сих пор продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Рада, что наш труд оценен по заслугам».Полный список лауреатов премии губернатора опубликован на сайте минздрава Челябинской области.  Подробнее

| Губерния

Пациентов ЧОКБ прооперировал швейцарский нейрохирург

Доктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден , профессор Эвалдас Чеснулис (г. Цюрих) прилетел сегодня...

| Губерния

В Челябинской области готовятся к сезону паводков и природных пожаров

На Южном Урале проводят работы по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей...

| Губерния

Более 300 км трассы М-5 закрыто из-за снегопада в Челябинской области

На трассе М-5 «Урал» продлено ограничение движения, введенное накануне из-за сильного снегопада, – автодорога закрыта для большегрузов на участке от границы с Башкортостаном до Челябинска Подробнее

| Губерния

В Челябинске откроется федеральная выставка об уникальном художнике-иконописце

В челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 12 марта откроется уникальная выставка «Вопреки невозможному», посвященная выдающемуся иконописцу...

| Губерния

На Южном Урале вновь пройдет бизнес-девичник

Женщины-предприниматели встретятся в неформальной обстановке уже 18 марта. На повестке дня – баланс между семьей и работой, психология, индивидуальный стиль и многие...

| Губерния

В Челябинске вручили премии губернатора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей состоялось награждение лауреатов премии губернатора Челябинской области, отличившихся в сфере защиты населения...
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Пациентов ЧОКБ прооперировал швейцарский нейрохирург

Пациентов ЧОКБ прооперировал швейцарский нейрохирург Источник: пресс-служба ЧОКБ




Доктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден , профессор Эвалдас Чеснулис (г. Цюрих) прилетел сегодня в Челябинск, чтобы провести мастер-класс для нейрохирургов и неврологов Южного Урала.«Я приехал не делиться, а обмениваться секретами. Потому что у вас большая область, это огромный медицинский центр с большим потоком пациентов и за последние годы сюда были вложены очень большие инвестиции, что сразу заметно. И у местных коллег накоплен большой опыт, который уже можно оценивать», - отметил Эвалдас Чеснулис.Уже семь лет ЧОКБ является международной коммуникационной площадкой. Сюда приезжают ведущие специалисты лучших клиник России и заграничные светила медицины. В разное время мастер-классы давали известные врачи ведущих клиник из Германии, Израиля, Австрии, Италии, Японии и др.стран. Основная цель таких конференций-поддерживать состояние лечебной базы на уровне европейских и общемировых стандартов.«В Европе только-только начинают открываться внутренние границы. В России сегодня более активный образ жизни, открылись границы и мы возобновили коммуникации. Сейчас весна и наш друг, очень известный коллега, нейрохирург мирового уровня- первая весенняя ласточка. Я надеюсь, что в течение года мы восстановим наши связи и коллеги будут приезжать к нам так же часто, как в доковидные времена», - подчеркнул главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.
Для специалистов такие мероприятия - шаг вперед в достижении профессиональных высот. Обмен опытом, знакомство на практике с нюансами мастерства-все это для того, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы региона.Сергей Пашнин, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Челябинской области: «Мы в ЧОКБ достаточно много опухолей оперируем, но всегда надо понимать, что опухоль опухоли рознь и все пациенты болеют по-разному, нет двух одинаковых пациентов, которым по шаблону можно сделать одну и ту же операцию и все будет замечательно, и достаточно умения делать только одну эту операцию. Всегда есть тонкости, сложности, особенности у каждого пациента».В ходе мастер-класса проведены две операции по удалению новообразований головного мозга. В процессе работы нейрохирурги используют ультразвуковой и нейромониторинг, а также интраоперационный микроскоп, который позволяет во время вмешательства видеть структуры в многократном увеличении. Это позволяет провести более щадящую операцию и снизить риски повреждений.Во время конференции главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден Эвалдас Чеснулис договорилсь о совместной деятельности, в том числе о стажировке челябинских врачей в нейроинституте Цюриха.
2021-03-11YEKT15:00:00
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