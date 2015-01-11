В Государственном историческом музее открылась новая фотовыставка

В областном правительстве сегодня, 11 марта, прошло награждение медицинских работников, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Дипломы лауреата премии губернатора Челябинской области получили 100 человек. Награды вручили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Среди лауреатов - врачи, медсестры, средний медперсонал, фельдшеры, лаборанты диагностических центров и главные врачи со всей области, все они на протяжении года непрерывно ведут борьбу с COVID-19, спасая жизни южноуральцев. «Низкий поклон за ту работу, которую вы ведете! – сказала, обращаясь к героям дня,первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка».Сегодня, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, отличившихся медиков решено было пригласить на прием и в очном формате сказать слова благодарности за труд. Тем более что многие из них продолжают и сегодня работать на базе ковидных госпиталей.«Мне очень хочется сказать всем вам огромное спасибо! Надеемся, совсем скоро пандемия останется в прошлом, не будет никакой другой волны. И каждый будет заниматься своим профессиональным профилем, как это было до ковида», – отметилминистр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Одним из лауреатов стала врач-педиатр, инфекционист из Магнитогорска Марина Киселева, стаж работы которой в медицине уже 23 года. По ее словам, премия – это награда общая для всего отделения. Как только родной инфекционный корпус центра охраны материнства и детства Магнитогорска перепрофилировали в ковидную базу, она не раздумывая начала там работать с первых дней пандемии.«За этот год мы через многое прошли. Лечение пациентов с ковидом – это постоянный труд! Спасибо нашему дружному коллективу, всем кто помогал. Опыт от работы в таких условиях, конечно, уникальный. Оценка очень нужна и важна для нас!» – поделилась Марина Киселева.Заведующая рентгенологическим отделением городской больницы № 9 Челябинска Наталья Жидкова дополняет слова коллеги:«Я благодарна и очень рада этой награде. И думаю, что она также принадлежит моему рентгеновскому отделению. Я благодарна всем своим сотрудникам за самоотверженный труд, особенно нашим работникам в возрасте, которые ни дня не сомневались, остались работать и до сих пор продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Рада, что наш труд оценен по заслугам».Полный список лауреатов премии губернатора опубликован на сайте минздрава Челябинской области. Подробнее