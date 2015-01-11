В Государственном историческом музее открылась новая фотовыставка

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась персональная фотовыставка Рашида Усманова «Познание мира — это жизнь». Интересно, что один из самых титулованных челябинских фотографов с не одной сотней международных наград, основатель и председатель Ассоциации фотографов «Евразия» и капитан российской сборной на Кубках мира по художественной фотографии взял в руки камеру не так уж и давно, всего несколько лет назад. Автор работ не считает себя фотографом — скорее, популяризатором и организатором фотографического движения в стране.«Для выставки я отобрал те работы, которые получили награды на международных конкурсах и медали национальных фотографических федераций», - рассказывает фотохудожник.И еще убежденно утверждает, что сейчас российские фотографы — самые лучшие. Весь мир это начинает признавать, хотя многие и удивляются, как это Россия, которую вообще не было видно на международной арене, вдруг вырвалась вперед.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала