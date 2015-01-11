На Южном Урале заработал Общественный штаб по наблюдению и контролю за выборами

Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось 11 марта в Челябинске. Новая структура создана на базе Общественной палаты Челябинской области.Соответствующее решение было принято ранее, на совете ОП ЧО. Главная задача штаба — осуществление независимой экспертизы предвыборной кампании и хода голосования для обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса. Штаб намерен взаимодействовать со всеми субъектами избирательного процесса, в том числе с электоральной частью населения, партиями, избирательными комиссиями, органами власти и СМИ, сообщает пресс-служба палаты.В состав штаба вошли 20 человек - представители авторитетных общественных организаций, лидеры общественного мнения, электоральные юристы и представители информационных агентств. Руководителем штаба единогласно избран Валерий Шагиев, генеральный директор ООО УК «Медиа-Центр».«Я благодарен за оказанное доверие. Считаю, основная задача руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами – обеспечение прозрачности и легитимности избирательного процесса. Штаб должен стать открытой площадкой по оперативной обработке обращений, поступающих от наблюдателей со всей Челябинской области», - отметил Валерий Шагиев.
Источник: Общественная палата Челябинской области