Солнечная афиша на эти выходные!

Большая афиша впреддверие "Масленицы"!
На улице солнце всё ярче, а в нашей афише событий всё больше!
12 марта, пятница
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Лес" А.Островского
Комедия (12+)
19-00 ДК "Маяк"
"ПРАЗДНИК ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ".
Приятная атмосфера, талантливые артисты и отличное настроение вам гарантировано!!!
А еще в эти дни, на концертах Вас ждет "СЮРПРИЗ"
13 марта, суббота
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 3-ий тур 1-ая группа «Пирамида свободная»
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО УТЕНКА ТИМА" 3+
16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
А. Молчанов. "Убийца"
Жестокая комедия (18+)
17-00 ДК "Маяк"
"ПРАЗДНИК ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ".
Приятная атмосфера, талантливые артисты и отличное настроение вам гарантировано!!!
А еще в эти дни, на концертах Вас ждет "СЮРПРИЗ"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Гедда Габлер" Г.Ибсен
Токсичная драма 16+
19-00 ДК "Строитель"
На сцене фестиваля "ROCKовая весна" встретятся две озерские группы: "Ораторское искусство" и "Против ветра".
14 марта, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба" 3+
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Мой папа - птиц". Сказка (6+)
12-00 ПКиО
Народное гуляние "Широкая Масленица"
17-00 ДК "Маяк"
"ПРАЗДНИК ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ".
Приятная атмосфера, талантливые артисты и отличное настроение вам гарантировано!!!
А еще в эти дни, на концертах Вас ждет "СЮРПРИЗ"
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Уильям Шекспир. "Ромео и Джульетта"
Трагический комикс (16+)
Кыштым
13 марта, 12-00
Челябинск
13 марта, 12-00
Парк им.Гагарина
Гостей праздника ждёт:
Традиционные забавы и игры возле сцены.
Театрализованная программа "Вот, Блин!" на Главной сцене с выступлением лучших коллективов города Челябинска.
Ярмарка "Масленичные ряды".
Выступления коллективов на сцене "Летнего театра".
Угощения блинами, да чаем от благотворительной организации "Пища Жизни".
Екатеринбург и Свердловская область
13 марта, 12-00
Зимний спринт "Новый поворот: Финал", 13 марта на трассе АСК «Березовский»
Материал подготовила Александра Лебедева