На Южном Урале выберут Мисс и Мистера студенческих отрядов

Завершился прием заявок на областной конкурс грации, красоты и творчества «Мисс и мистер Челябинского областного студенческого отряда». На победу в конкурсе претендуют 19 девушек и 10 парней, сообщает пресс-служба ЧОСО.Отбор участников на очный этап конкурса проведет компетентное жюри. Им предстоит оценить видеовизитки и интервью студотрядовцев. Списки финалистов будут опубликованы в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» не позднее 15 марта.Очные мероприятия конкурса состоятся в период с 25 по 28 марта.В следующих этапах конкурсанты покажут свои интеллектуальные и творческие способности. Молодежь пройдет тестирование на оценку общих знаний и истории, структуры Российских студенческих отрядов. На концерте участники покажут творческие номера и дефиле в вечерних нарядах.Напомним, конкурс «Мисс и мистер ЧОСО» проходит с 2019 года. Организаторами мероприятия являются Челябинское региональное отделение МООО «РСО», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Управление по воспитательной работе и профком студентов ЧелГУ, а также штаб студенческих отрядов ЧелГУ.