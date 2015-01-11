На Южном Урале выберут Мисс и Мистера студенческих отрядов

КСП Южного Урала отчиталась о результатах проверки, проведенной в ноябре-январе в областном Фонде «Регоператор капремонта многоквартирных домов». Нецелевого расходования бюджетных средств аудиторы не выявили, однако у главы региона возникли вопросы к руководителю фонда Вадиму Борисову Подробнее