Информация о перекрытии движения на время проведения праздничных мероприятий в Озерском городском округе 14 и 20 марта

Уважаемые жители Озерского городского округа,

14 марта в Озерске в связи с проведением праздничного мероприятия "Широкая масленица" в Парке культуре и отдыха с 12:00 до 15:00 часов будет временно перекрыто движение транспорта по следующим адресам:

- с 08:00 до 15:30 на территории входной группы ПКиО со стороны пр. Ленина;

- с11:00 до 15:30 по пр. Ленина от перекрёстка дорог: пр. Ленина- ул.Музрукова до КРЦ "Айвенго", пр. Ленина-ул. Архипова;

по ул. Комсомольской от перекрёстка дорог ул. Комсомольская - ул. Музрукова- ул. Парковая.

14 марта в посёлке Новогорный в связи с проведением массового праздника "Душа моя, Масленица" на площади перед ДК "Энергетик" с 12:00 до 15:30 будет временно перекрыто движение транспорта по ул. Театральной от перекрёстка с ул. Ленина до перекрёстка с ул.Школьной.

20 марта в посёлке Татыш в связи с проведением массового праздника "Проводы зимы" будет временно перекрыто движение транспорта на площади перед ДК им. Пушкина с 13:00 до 17:00 часов.

Объездные пути:

- ул. Маяковского;

- ул. Южная;

- ул. Мира;

- ул. Первомайская.

Информация управления капитального строительства и благоустройства.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46187/