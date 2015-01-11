Пять российских спортсменов пробились в финалы Кубка мира по фристайлу

Сегодня, 12 марта, на ГЛК «Солнечная долина» состоялся первый день соревнований Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» – квалификационные заезды, по итогам которых определились участники финалов. В решающие заезды пробились пять российских спортсменов, которые завтра, 13 марта, будут бороться за медали соревнований.На старт квалификации были заявлены 61 спортсмен из 12 стран мира. В женских состязаниях выступили 19 спортсменок, у мужчин – 42.Первыми на старт вышли девушки. Лучшее время в квалификации показала один из главных фаворитов соревнований шведка Сандра Нэслунд – 1.09,74. Совсем немного уступила ей лидер общего зачета Кубка мира Фанни Смит из Швейцарии. Интересно, что обе спортсменки ранее уже побеждали в «Солнечной долине» в предыдущие годы. Третий результат показала Мариэль Бергер Сабатель из Франции. Достойно выступили и российские спортсменки. В топ-16 попали три наши участницы и завоевали таким образом право стартовать в финальных состязаниях – Екатерина Мальцева (пятый результат), Дарья Мельчакова (12-й) и Анастасия Чирцова (13-й).Преодолели барьер мужской квалификации и два россиянина – Сергей Ридзик (18-й) и Игорь Омелин (22-й). Лучший результат у мужчин неожиданно показал французский спортсмен Теренс Чикнаворян. Второе место у его соотечественника Бастьена Мидоля, третье время у немца Флориана Вильмсманна.«Все шло отлично, лыжи ехали прекрасно, – отметил один из лидеров российской команды Сергей Ридзик. – На тренировке получше было, третий результат показал. В квалификации не удалось реализовать себя в полной мере. По отсечкам шел вроде бы неплохо, но небольшие ошибки допустил, поэтому в скорости немного потерял. Погода никак не повлияла на результат. С утра только холодновато было. В этом плане Миасс меня не перестает удивлять своими температурными перепадами (улыбается). Трасса интересная, сложная. Стартовый отрезок сделали попроще, финишный трамплин не столь ужасный, как был раньше. Будем бороться завтра в финале за медали».
Источник: Оргкомитет соревнований