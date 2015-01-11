2021-03-15YEKT18:00:00 | Губерния Мининформ Челябинской области провел серию встреч с руководителями цифровой трансформации региона Источник: Фото из открытых источников









По поручению президента России Владимира Путина во всех 85 субъектах РФ определены руководители цифровой трансформации. Они отвечают за цифровизацию основных отраслей экономики в регионе, замыкают на себе все проекты по оптимизации процессов оказания госуслуг и исполнения контрольно-надзорных функций. За достижение показателей национальной цели «Цифровая трансформация» они несут персональную ответственность.Развитие цифровых команд – один из ключевых вопросов для правительства Челябинской области. По распоряжению губернатора Алексея Текслера в октябре 2020 года во всех 27 органах исполнительной власти региона были назначены руководители цифровой трансформации, в декабре их ознакомили с работой Центра управления регионом, в марте для них был организован курс повышения квалификации на базе ЧелГУ.Мининформ Челябинской области тесно взаимодействует с руководителями цифровой трансформации, для формирования единой цифровой концепции проводит с ними глубинные интервью. Уже прошли встречи с одиннадцатью региональными ведомствами: минздравом, минобром, Госжилинспекцией, минтарифом, миндором, минэкологии, минпромом, минспортом, минкультом, минсельхозом, Госкомитетом по делам архивов.«Мининформ Челябинской области в помощь назначенным руководителям цифровой трансформации провел цифровой аудит ведомств. На основе полученных данных нами были даны рекомендации по разработке проектов программ цифровой трансформации отраслевых органов исполнительной власти», – прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.По поручению президента России цифровой команде совместно с мининформом предстоит разработать стратегию цифровой трансформации Челябинской области, которая должна затрагивать не менее пяти отраслей экономики в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Приоритет отдается первоочередным отраслям с высокой массовой востребованностью услуг: здравоохранение, образование, городская среда, транспорт и логистика, государственное управление.В процессе встреч с руководителями цифровой трансформации также обсуждается возможность появления цифровых сервисов, которые сделают жизнь граждан удобнее и комфортнее. Источник: Фото из открытых источниковПо поручению президента России Владимира Путина во всех 85 субъектах РФ определены руководители цифровой трансформации. Они отвечают за цифровизацию основных отраслей экономики в регионе, замыкают на себе все проекты по оптимизации процессов оказания госуслуг и исполнения контрольно-надзорных функций. За достижение показателей национальной цели «Цифровая трансформация» они несут персональную ответственность.Развитие цифровых команд – один из ключевых вопросов для правительства Челябинской области. По распоряжению губернаторав октябре 2020 года во всех 27 органах исполнительной власти региона были назначены руководители цифровой трансформации, в декабре их ознакомили с работой Центра управления регионом, в марте для них был организован курс повышения квалификации на базе ЧелГУ.Мининформ Челябинской области тесно взаимодействует с руководителями цифровой трансформации, для формирования единой цифровой концепции проводит с ними глубинные интервью. Уже прошли встречи с одиннадцатью региональными ведомствами: минздравом, минобром, Госжилинспекцией, минтарифом, миндором, минэкологии, минпромом, минспортом, минкультом, минсельхозом, Госкомитетом по делам архивов.«Мининформ Челябинской области в помощь назначенным руководителям цифровой трансформации провел цифровой аудит ведомств. На основе полученных данных нами были даны рекомендации по разработке проектов программ цифровой трансформации отраслевых органов исполнительной власти», – прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.По поручению президента России цифровой команде совместно с мининформом предстоит разработать стратегию цифровой трансформации Челябинской области, которая должна затрагивать не менее пяти отраслей экономики в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Приоритет отдается первоочередным отраслям с высокой массовой востребованностью услуг: здравоохранение, образование, городская среда, транспорт и логистика, государственное управление.В процессе встреч с руководителями цифровой трансформации также обсуждается возможность появления цифровых сервисов, которые сделают жизнь граждан удобнее и комфортнее. AzAzA 2021-03-15YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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