Главный санитарный врач сообщил, кому сделают бесплатные прививки от клещевого энцефалита

В Челябинской области стартовала вакцинация против клещевого энцефалита.

Бесплатная прививка положена всем, чья профессиональная деятельность связана с риском заражения. В первую очередь это люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные работы и другие. Руководители предприятий должны организовать вакцинацию до 1 апреля. Также в группу риска входят студенты, проходящие практику в природных очагах клещевого энцефалита.

Отметим, что в 2020 году число обратившихся к медикам снизилось на 4% в сравнении с 2019 – 17 тыс. 63 человека, заболели клещевым вирусным энцефалитом 56 южноуральцев, скончались трое – они не были привиты.

Добавим, как и в прошлом году, детям и подросткам, не получившим вакцину от клещевого энцефалита, с апреля по октябрь запрещается участие в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий.

https://dostup1.ru/society/Glavnyy-sanitarnyy-vrach-soobschil-komu-sdelayut-besplatnye-privivki-ot-kleschevogo-entsefalita_135194.html