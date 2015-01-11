Магнитное поле Земли будет неспокойным 3 дня

В ближайшие дни магнитное поле Земли будет неспокойным.

По прогнозам Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, с 19 по 21 марта ожидается возмущение магнитосферы – его интенсивность составит 4 балла по 10-балльной шкале. В конце месяца эксперты ЛРАС обещают слабую магнитную бурю. В эти дни метеозависимым людям стоит очень тщательно следить за артериальным давлением и пульсом, выполнять все рекомендации лечащего врача.

https://dostup1.ru/society/Magnitnoe-pole-Zemli-budet-nespokoynym-3-dnya_135192.html