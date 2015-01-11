На Южном Урале вновь похолодает до –25

На Южном Урале ожидается очередное похолодание – в ночь на 17 марта температура на юге региона опустится до минус 20 градусов, а в низинах – до минус 25.

Средние ночные температуры по области составят минус 10 - минус 15 градусов. Днем в среду синоптики прогнозируют 0 - плюс 5, на юге – минус пять, в низинах – до минус 10. При этом ожидается западный и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.

В следующие дни температура воздуха будет постепенно повышаться – минус 8-13 градусов в ночь на 18 марта и 6-11 – на 19. Днем в четверг и пятницу прогнозируется минус 2- плюс 3 и минус 1 - плюс 4 соответственно. В конце рабочей недели возможен небольшой снег, местами умеренный.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-vnov-poholodaet-do-25_135234.html