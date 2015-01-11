СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 296 происшествий, возбуждено 9 уголовных дел, раскрыто 7.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 27 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 29 выездов.

Было составлено 186 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 128 протоколов;

- за управление в нетрезвом виде - 7 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 18 протоколов;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 6

протоколов.

Стражи порядка напоминают, в соответствии со статьей 20.20 Кодекса об административных правонарушениях за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995, санкцией статьи предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. К ответственности может быть привлечен любой гражданин, достигший 16-летнего возраста.